Los datos no avalan una gran reapertura para la Semana Santa

La Junta de Andalucía decide hoy las medidas de restricción que imperarán durante los próximos 14 días, incluida la Semana Santa, después de la reunión que mantenga esta tarde con el grupo de técnicos que asesora sobre la evolución de la pandemia. Serán los indicadores epidemiológicos y la situación en los hospitales los que pesen en la reapertura, según aseguran los dirigentes andaluces, aunque existen gremios que presionan para la que las limitaciones, de seguir, sean las mínimas.

Los datos que ofrece diariamente el Ministerio de Sanidad, conforme a las notificaciones de las comunidades autónomas, no avalan grandes alegrías para la próxima quincena, tiempo bajo el que regirá la resolución que entre en vigor en la medianoche del viernes. Los indicadores que señalan la situación de los contagios, así como el porcentaje de personas ingresadas en los centros hospitalarios, no han variado sustancialmente con respecto a los que constaban hace dos semanas. El periodo de valle o meseta se ha instalado sin remedio y las variables no varían de un modo sensible. El nivel de alerta medio sigue prevaleciendo tanto en el ámbito regional como en el de las provincias. Sólo Huelva, con una incidencia acumulada a 14 días de 48,7, ha entrado en el nivel de riesgo bajo (por debajo de 50). Ése es el criterio por el que Alemania, por ejemplo, ha dejado de desaconsejar a sus ciudadanos el viaje por placer y que favorece ya a comunidades autónomas como Valencia, Baleares, Extremadura o Murcia. El resto de provincias se mantiene en un nivel de riesgo medio -igual que hace dos semanas, cuando se tomaron las medidas actualmente en vigor-, mientras que las provincias de Granada y Almería permanecen en un nivel de alerta alto.

Tampoco ha mejorado sustancialmente la tasa de positividad, que es un indicador que adelanta una mejor o peor evolución de la pandemia a corto plazo. En la última semana, este valor es de 7,1%, por encima del nivel bajo, que está entre el 4% y el 7%. En cuanto al estado de la presión hospitalaria, el porcentaje de ocupación de las camas en la UCI por personas aquejadas con Covid-19 se redujo ayer ligeramente al 14,9%; es decir, por poco en el nivel bajo -comprendido desde el 10% al 15%-. Ayer, sin ir más lejos, murieron 82 personas con Covid-19, el mayor número de fallecidos en marzo.

Hasta aquí los datos fríos. Queda ahora la decisión de la Junta conforme a ellos, unos factores, el epidemiológico y el clínico, que no tienen por qué ser determinantes. El presidente andaluz, Juanma Moreno, declaró el fin de semana que estaba dispuesto a una reapertura del tránsito entre las provincias, comarcas e incluso municipios. Cuanto menor sea la circunscripción administrativa, más complicado será atinar con el tenor de la norma y el consecuente cumplimiento de los ciudadanos. En ese contexto, es posible que, según barajan fuentes cercanas a la Consejería de Salud, de que la reapertura al tránsito se limite a las provincias que, sin haber mejorado notablemente, se encuentren en el nivel de riesgo medio. Serían todas salvo Almería y Granada.

En base a la resolución del Ministerio de Sanidad del día 11, está vigente el cierre de la comunidad y de las provincias y un toque de queda entre las 22:00 y las 06:00. Los comercios, incluidos los de la hostelería, pueden abrir hasta las 21:30 y las reuniones son de hasta seis personas en las casas y al aire libre. En el interior de los bares son de cuatro personas.

Hasta ahí era lo preceptivo. Pero también hay recomendaciones por prudencia, como la que facultó el Ministerio de "no bajar el nivel de alerta desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa". De ser así nada cambiaría. Las presiones, sin embargo, después de un año, son enormes.