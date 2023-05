Todo lo que debes saber antes de pedir financiación para tu empresa

Las empresas, tal y como ocurre con cualquier organización, requieren de sistemas de financiación que permitan el acceso a recursos económicos útiles para cubrir las necesidades propias de la empresa, ya sean gastos o inversiones.

La financiación para empresas puede venir por la vía bancaria o por la privada. Lo habitual y aconsejable es recurrir, en primer lugar, al financiamiento de carácter privado consistentes principalmente en fórmulas como las cuotas y aportes de los afiliados, ingresos resultantes de las actividades, rendimientos patrimoniales…

Mejores fórmulas de financiación privada

La lista que se presenta a continuación son las fuentes de financiación empresarial más habituales a partir de la capitalización por vía de organizaciones externas de carácter privado.

El Capital Riesgo

Este tipo de financiación privada se realiza con la colaboración de las Sociedades de Capital Riesgo dedicadas a invertir en empresas y startups con bastante riesgo, pero, también, con un elevado potencial de desarrollo y crecimiento.

Crowdfunding y crowdlending

Ambas fórmulas son variantes del sistema de financiación por micromecenazgo. El crowdfunding es un tipo de donación que se realiza para que un pequeño proyecto pueda salir adelante, siendo el beneficio al inversor de carácter simbólico. El crowdlending (peer to Busines lending), por su parte, pasará por emitir la información de los intereses de la empresa para que sus posibles inversores sepan de cuáles son las necesidades e intereses. Así mismo, ofrece beneficios a los particulares que apuesten por la empresa.

Business Angel

Este sistema se basa en la compra – venta de acciones de una determinada empresa. Son personas que, a nivel particular, invierten en una determinada organización que consideran rentable, generalmente a cambio de dividendos.

Banca privada

Posiblemente la fuente para obtener dinero más común en el emprendimiento. Su demanda se debe, fundamentalmente, a la facilidad para adquirirlo y a la adaptación que permite sobre cualquier tipo de empresa.

Incubadoras y aceleradoras

En estos espacios, además de la inversión necesaria para sacar un proyecto, se ofrece mentoría y redes de contacto. Estas aceleradoras forman parte de la compañía en una red de startups.

Requisitos para conseguir financiación privada

La información y requisitos que se deberá aportar para un préstamo privado a una empresa consiste en la presentación de una planificación estratégica y la fórmula que se va a seguir para el control de la gestión, presencia digital, credibilidad de los estados financieros, apoyo de los socios, coherencia en las necesidades de financiación, grupos de empresas y sociedades vinculadas… cuantos más de estos apartados se presenten, más opciones de recibir dinero de forma privada existirán.

Beneficios y ventajas

Entre las ventajas que la empresa recibe por este sistema de financiación, cabe destacar su rapidez y eficacia, especialmente cuando los servicios se reciben de empresas como Financia-T, especializada tanto en empresas y pymes como en autónomos.

Al tratarse de préstamos con garantía inmobiliaria, no tienen ningún gasto adicional, es decir, no se estará obligado a la contratación de un seguro o producto adicional, tal y como hace la banca tradicional. Así mismo y por regla general, este tipo de ayudas económicas no tienen establecida ninguna cantidad inicial mínima.

Por último, también es importante resaltar en esta lista de beneficios que procura la financiación privada que estos préstamos o ayudas no se registran en El CIRBE (la Central de Información de Riesgos del Banco de España), por lo que no aparecerá que se tienen ningún tipo de deuda.