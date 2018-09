La defensa del Tripi niega que sea el jefe de una banda de ladrones

La defensa de José Antonio G. S., alias el Tripi, niega que sea el jefe de una banda de delincuentes especializados en el robo de naves industriales, como le imputa la Guardia Civil. El abogado Manuel Manzaneque, que defiende a José Antonio G. S., aseguró a este periódico que algunos de los robos que se le imputan a su cliente ocurrieron cuando éste se encontraba en prisión, por lo que dificílmente pudo participar en ellos.

Además, el letrado destacó que su cliente fue puesto en libertad por dos jueces distintos, pese a los delitos graves de los que le acusan. Quedó libre con cargos, como los otros tres detenidos en la operación Parxi.

La Guardia Civil informó el miércoles del arresto del Tripi –el abogado dice que desconocía este apodo, al igual que su cliente– y de otras tres personas por cometer 19 robos en naves industriales de las provincias de Sevilla, Málaga y Huelva. El abogado indicó que a su cliente sólo se le imputan 16 delitos y no 19. "Hay tres robos de los que no se han informado ni a las partes ni al juez ni al fiscal, lo que no da apariencia de seriedad", dijo el letrado.

"Dudo mucho que, si realmente fuera el jefe de una banda a la que imputan delitos tan graves, dos jueces distintos e independientes hayan decretado su puesta en libertad", aseguró Manzaneque. Su cliente se acogió a su derecho a no declarar acerca de 16 robos cometidos en otras tantas naves industriales desde mediados de 2017 hasta principios de septiembre de 2018.

Tras ello, fue puesto en libertad con cargos. El abogado lamentó el daño de imagen padecido por su cliente, que se encontraba en el Centro de Inserción Social (CIS), del que sólo salía para trabajar, y recordó que es padre de familia y tiene varios hijos a su cargo.

Para las Fuerzas de Seguridad, sin embargo, el Tripi es un consumado especialista en el robo de naves industriales y ha sido detenido en al menos dos ocasiones por este tipo de delitos. A este vecino de Torreblanca se le relacionó con el robo de más de 5.000 pares de zapatillas de la marca D’Original en una nave de un polígono industrial de Gelves, poco antes de la Navidad de 2015.

Parte del material sustraído fue hallado en casa de uno de sus socios, que falleció poco después cuando intentaba robar en una nave de Dos Hermanas. En la operación Parxi se intervinieron dos naves con mercancía valorada en más de un millón de euros.