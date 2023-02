La denuncia de una enfermera agredida por una paciente: "Se abalanzó sobre mí para pegarme pero la paró su marido"

Carmen H. es enfermera en el centro de salud Clara Campoamor de Mairena del Aljarafe y este lunes tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad tras ser agredida por una paciente en su puesto de trabajo. Los hechos ocurrieron en la consulta de acogida de Urgencias, donde se hace el triaje previo a la atención médica. La agresión no llegó a las manos porque el marido de la paciente la paró justo cuando se abalanzaba sobre la sanitaria con la mano en alto.

Todo ocurrió cuando la enfermera procedía a trasladar al médico los resultados de la toma de tensión y del electrocardiograma realizado a la que la paciente, que acudió al centro de salud junto a su marido aquejada de fuertes dolores de cabeza y valores tensionales altos. "La noté en las pruebas realizadas un poco taquicárdica y muy nerviosa y cuando le dije que iba a avisar al médico para que la valorara me dijo en tono amenazante que esperaba que esto no saliera de aquí. Yo le respondí que, por supuesto, que es secreto profesional, pero insistió en su misma actitud y a gritos diciéndome que me quedara claro lo que me estaba diciendo", ha contado la enfermera agredida en declaraciones a este periódico, que decidió entonces abandonar la consulta y buscar amparo en otra compañera en la sala contigua. "Es entonces cuando me doy cuenta que la mujer se levanta de la camilla y se viene hacia donde estábamos nosotras diciéndome a gritos que ella no me había amenazado y que sólo me estaba advirtiendo para que me quedara claro", concreta Carmen H.

Dado el nivel de agresividad que la paciente estaba adoptando, las profesionales en el centro de salud decidieron llamar a la Guardia Civil, pero la situación se agravó a la espera de los agentes. "La médica llega a la consulta de urgencias donde está la paciente y trata de tranquilizarla explicándole detalladamente lo sucedido", detalla la enfermera agredida. Según su testimonio, todo empeoró a partir de ese momento: "Empezó a gritarme. Me dijo te voy a matar hija de puta. Me llamó zorra. Y me dijo que como le pasara algo, todo iba a ser culpa mía. A continuación se abalanzó sobre mí para pegarme pero fue interceptada por su marido y pudo evitarlo. Siguió lanzando amenazas y los mismo insultos", asegura la sanitaria.

La enfermera reconoce que su agresora es una persona conocida, de la que sabía su agresividad. Tras los hechos, su marido se acercó a ella para pedirle disculpas por lo ocurrido, pero Carmen está dispuesta a llegar al final. "Acepto sus disculpas, pero lo que pretendía era que no la denunciara. Nos han agredido más veces, pero nunca me habían amenazado de muerte", sentencia la víctima.

Los hechos ya están en conocimiento de la Guardia Civil, que acudió al centro de salud y pudo ser testigo de lo ocurrido. También habrá este miércoles una concentración en repulsa a la agresión convocada por el Sindicato de Enfermería, Satse, en Sevilla. Será a las 12:30 horas a las puertas del centro de salud donde ocurrieron los hechos, en Mairena del Aljarafe.

Lamentablemente, las vejaciones, las amenazas o los insultos al personal sanitario no son algo aislado. La ahora denunciada se trata de la tercera agresión sufrida por un profesional sanitario del Servicio Andaluz de Salud en la provincia de Sevilla desde que empezó el año después de que el pasado 8 de enero el médico de Urgencias en el Hospital Virgen del Rocío, Javier Gutiérrez Caracuel, denunciara haber sido insultado y amenazado de muerte por un paciente cuando se encontraba en su puesto en las Urgencias del Hospital de Traumatología. Según su testimonio, el paciente agresor y su familia le persiguieron por distintas estancias del hospital tirándole de la bata y propinándole insultos, llegando a caerse en el transcurso de esa persecución, lo que le provocó lesiones en la cadera y el codo.

Dos semanas después, en Badolatosa, una médico denunció haber sufrido una pintada en su coche en la que podía leerse la palabra "vete", que alguien pintó cuando el vehículo estaba estacionado en la puerta de la casa donde vive en el mismo municipio. El vehículo apareció, además, con las cuatro ruedas pinchadas.

El personal sanitario denunció el año pasado en Sevilla 304 agresiones, según el último balance elaborado por el SAS. La sevillana es la provincia con mayor número de casos de toda Andalucía, donde se llegó a los 1.494 casos. De todos los ataques registrados en 2022, 53 fueron físicos. Estas acciones violentas contra los profesionales sanitarios están en continuo crecimiento. En 2021 hubo 242 agresiones. Y en 2020, fueron 279. No obstante, se mantienen por debajo de las cifras anteriores a la pandemia. En 2019 se denunciaron 388.