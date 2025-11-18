Detenido en Sevilla un gestor comercial que manipulaba pólizas de seguro para beneficio personal

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un gestor comercial acusado de realizar diversas operaciones financieras fraudulentas en una compañía aseguradora. El detenido, que aprovechaba su posición laboral y la confianza de los clientes, habría perpetrado estas actividades ilícitas durante un periodo prolongado, causando un perjuicio económico significativo.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el director de la agencia ante el juzgado competente después de detectar movimientos irregulares en pólizas y productos contratados por diferentes clientes de la entidad aseguradora. Las diligencias practicadas revelaron un complejo entramado de operaciones fraudulentas.

Según las autoridades, el acusado realizaba rescates parciales no autorizados de pólizas, modificaba información personal de los asegurados, falsificaba firmas y desviaba fondos hacia cuentas personales. Además, engañaba a los clientes induciéndoles a realizar inversiones o modificaciones en sus pólizas basadas en información falsa, aprovechándose de la relación de confianza establecida.

Uno de los principales métodos utilizados por el gestor consistía en abrir pólizas a nombre de los clientes sin su conocimiento, operando sobre ellas de forma fraudulenta posteriormente. También alteraba los registros en los sistemas informáticos internos para dificultar que las víctimas pudieran detectar las operaciones realizadas sin su consentimiento.

Las investigaciones han permitido determinar que estas prácticas fraudulentas se prolongaron durante aproximadamente dos años, afectando a un número considerable de clientes de la aseguradora y generando importantes pérdidas económicas que aún están siendo cuantificadas.

Durante el curso de las pesquisas también fue identificada y detenida una segunda persona implicada en la trama, cónyuge del principal autor, quien recibía parte del dinero obtenido de manera ilícita en una cuenta bancaria de su titularidad, actuando presuntamente como cooperadora necesaria en el esquema fraudulento.

La investigación continúa abierta para esclarecer posibles responsabilidades adicionales y determinar el alcance total del fraude. Las autoridades no descartan que puedan producirse más detenciones en los próximos días.