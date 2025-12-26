Las devoluciones de Papa Noel se mezclan con los modelos de Fin de Año

Parece claro que los elfos lo tienen casi tan difícil a la hora de acertar con las tallas como los pajes de los Reyes Magos. A primera hora de la mañana de ayer grupos de personas con bolsas prácticamente nuevas esperaban en la puerta de muchas de las tiendas para devolver a Laponia algunas prendas. Según algunas de las ayudantes navideñas explicaron que la mayoría son cambios de talla sobre todo en camisetas y zapatos.

En los probadores se entremezclan pajes de los Reyes Magos con grupos de jóvenes que buscan el outfit definitivo para Fin de Año. Pocas novedades: mucho brillo, terciopelo y sus correspondientes chaquetones, abrigos de pelo en diferentes colores y tonos y los complementos grandes: zarcillos, collares y anillos. La Nochevieja vuelve a ser el momento del brilli brilli y la exageración.

Otro de los grandes éxitos de este año son los perfumes árabes. Poco a poco han ido calando, sobre todo entre los más jóvenes. En Sevilla se han abierto últimamente varias perfumerías especializadas en estas fragancias.

En muchos comercios existen promociones de Navidad. En Sfera, por ejemplo, algunas prendas llegan hasta el 30%. En Springfield hay prendas al 50% y en Woman Secret hay promociones de Navidad. Todo para poner las cosas fáciles a los ayudantes de los magos a la hora de echar las cartas.

Por cierto, si aún no ha entregado la misiva con los deseos, este fin de semana hay varios heraldos que recorrerán las calles de la ciudad. Uno de ellos, este domingo partirá desde la iglesia de San Esteban para recoger las cartas de los pequeños, y no tanto, de la Puerta de Carmona a partir de las 12:00.

Aunque cada vez más ganan terreno los pedidos a las plataformas chinas de venta, lo cierto es que cualquier paseo por las calles de la ciudad son la demostración de que sigue pesando mucho eso de probarse y andar por las tiendas. Sobre todo parar a mediodía para tomar un par de tapas, cervezas y seguir pateando tiendas y desdoblando camisetas buscando el regalo ideal.

Porque si la Navidad es un período de mucho movimiento en los comercios, también es en los bares. Imposible casi encontrar un sitio donde merendar a las cinco de la tarde. En el Salvador, la cola del Kukuchurro llegaba casi a la estatua de Martínez Montañés y seguía creciendo. Cualquier local donde oliera a café o pasteles tenía observadores de veladores a la espera de caer sobre la siguiente mesa libre. Al mediodía, la situación era prácticamente similar. Y no sólo en el centro de la ciudad, en la zona de Nervión los bares están a reventar. Después de la lluvia y los cielos encapotados el sol ha dado una tregua y los sevillanos se han lanzado a la calle a celebrar un viernes con sabor a sábado entre el festivo de Navidad y el fin de semana de los Santos Inocentes. Porque aunque siempre se haga propósito de planificar la entrega de cartas a sus majestades de oriente, al final, el último sello siempre se pone el 5 de enero.