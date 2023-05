El día que me dejaron solo en las Setas

El proyecto de transformación de Monteseirín usaba el “urbanismo productivo” -él que no es especulativo- como el motor de las actuaciones en la Sevilla de la primera década del Siglo XXI. La Plaza de la Encarnación estuvo llena de exámenes parciales para obtener el Grado de las tres legislaturas; pero sin duda su examen final. Habría que culminarlo, había que superar todos los choques reactivos, reaccionarios, retardatarios y de aquellos que consideraban que poseían un derecho patrimonial por considerarse dueños de la idea, la función y el canon de la ciudad.

Las motivaciones del proyecto de la Encarnación que impulsamos con Monteseirín se han demostrado muy honestas: acabar con un solar zoológico de ratas durante un tercio de siglo; conservar el yacimiento arqueológico vivo más extenso en la ciudad; cualificar una plaza de abastos tradicional; conectar el norte degradado del casco histórico con el sur más consolidado y avanzado; regenerar el área de influencia geográfica; evitar un gran aparcamiento rotatorio; construir un espacio público desde la colaboración público privada y a través de un concurso internacional de ideas, que pusiera con esta intervención a Sevilla, en el mapa del sistema de ciudades del Siglo XXI.

Es fácil encontrar en la hemeroteca el cúmulo de barbaridades, previsiones, costes, impactos, simulaciones de escalas, cabildeos partidistas, estéticos y conservacionistas que se produjeron. Los más lamentables, los dislates de los supuestos conservacionistas de izquierdas; los progresistas que no comulgan con el progreso. Hasta la madera iba a quedar carcomida por mor del calor sevillano y su humedad. Disparates que los hechos, la evidencia empírica y la propia realidad han desbaratado de forma irrisoria si no fuera por el desgaste -cómo no, con intimidaciones penales- y las embestidas padecidas por el gobierno de la ciudad. La convicción, la planificación y la robustez de los planteamientos fueron vitaminas ante la frivolidad de ataques espurios y malhablados. Ahora mismo se está reconstruyendo la última finca urbana de la Encarnación que quedaba por hacerlo, un antiguo hostal, y se rehabilita la fantástica Iglesia universitaria de la Anunciación.

Varios recuerdos personales que surgen por inmediatez, no por racionalidad y que para nada me establecen como el exclusivo adalid del proyecto felizmente materializado. A saber, el día que me dejaron solo ante los afectados para presentar el proyecto y cuando los introductores del acto daban la palabra, me decían fuera de micrófono, este será el nuevo fracaso de los muchos que he visto y presentado para La Encarnación. Cuando hablábamos con los placeros, entre el ruido de los reaccionarios progres, los que no querían el proyecto pero añoraban volver a su puesto, los que pretendían darles un pase, y la mayoría que creyó en la intervención; no sin múltiples negociaciones. La decisión de un jurado independiente por Metropol Parasol, que el pueblo soberano ha rebautizado como Las Setas por los siglos de los siglos. La licitación del concurso de colaboración público-privada a la que muy pocas empresas deseaban ofertar por miedo a la derecha; la gestión con el arquitecto berlinés, la ingeniería de Foster, que se asombró al calcular la primera obra en el mundo en articulaciones de madera de este tamaño y calibre; el encargo a la empresa muniquesa de este arsenal de madera finlandesa. Bueno y sobre todo bregar, todos los días con los que añoraban albero, unos geranios y unas rejas denominadas andaluzas para la Plaza de la Encarnación. Recordaré para toda la vida cuando el Domingo de Ramos del 2011, contemplamos con el subdirector de este periódico, plena, brillante y espectacular la primera procesión -la Hermandad de la Cena- que sin el menor incidente, pasó por Las Setas de la Encarnación.

De esta forma, acudiendo a la retórica y lo políticamente correcto, tradición y modernidad se abrazaban y aceptaban. Naveguen, por favor, en Google y encontrarán que las Setas de la Encarnación son el segundo lugar más buscado del mundo. Lean, si son tan ambles, el informe de impacto de la US sobre Las Setas, publicado este año de 2023, y verán que la inversión ha sido felizmente amortizada por una verdadera colaboración público-privada, que ha ahorrado sobre 30 millones de euros a los sevillanos, que a día de hoy siguen pudiendo visitar todos sus espacios de forma gratuita. Qué le vamos a hacer, siempre quedarán los negacionistas, que se lean la historia de dos grandes conservadores: Pablo de Olavide y Aníbal González.