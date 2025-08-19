Día Mundial de la Fotografía: elige la mejor portada de Diario de Sevilla de los últimos años

La DANA de Valencia, la procesión Magna o la despedida de Jesús Navas han sido algunos de los acontecimientos más destacados en el último año

La invención del daguerrotipo, presentado por Luis Daguerre ante la Academia de Ciencias de Francia el 19 de agosto de 1839, supuso el punto de partida al desarrollo de la fotografía. A pesar de los avances tecnológicos de las últimas décadas, la esencia de la fotografía permanece invariable: tiene el poder de contar historias, inspirar al espectador y capturar instantes para toda la vida.

Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Fotografía, con la que llevamos un cuarto de siglo ilustrando las portadas de este periódico. Es por eso por lo que hemos seleccionado aquí algunas de las estampas más memorables de este último año. Sirva esto también como homenaje a cada uno de los fotógrafos que engrandecen a Diario de Sevilla.

La DANA de Valencia, las lluvias de la pasada primavera en la provincia, la explosión de Plainsur en Alcalá de Guadaira, el regreso al formato corto de la Feria de Abril, la procesión Magna, el Cachorro en el Jubileo de Roma, el adiós a Jesús Navas o la final del Betis en la Conference League son algunos de los acontecimientos que han protagonizado nuestras portadas durante los últimos meses.

