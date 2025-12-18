Las diez noticias que han marcado el año 2025 en Sevilla

El año 2025 deja en Sevilla una sucesión de acontecimientos que han marcado la agenda política, social, cultural y deportiva de la ciudad. Desde episodios históricos hasta crisis inesperadas, Diario de Sevilla los diez hitos que han atravesado la actualidad de los que ha sido testigo contando la última hora de cada uno de ellos.

1- Cabalgata de Reyes: El 4 de enero por primera vez en la historia

Por primera vez en la historia de la Cabalgata de Reyes, se adelantó la fecha al día anterior. El cortejo recorrió Sevilla el 4 de enero, adelantándose un día por la previsión de lluvia. En consecuencia, el Heraldo Real hizo lo propio 3 de enero, causando un gran debate social en la ciudad en todos sentidos, incluso hubo quién se preguntó qué madrugada se colarían en sus casas los Reyes Magos: si la del 4 al 5 de enero, o la que dicta la tradición católica, la noche del 5 al 6 de enero. Revive las imágenes de una cabalgata que, sin duda, ha pasado a la historia de la ciudad.

2- Muere el papa Francisco y se elige a León XIV como nuevo Pontífice

El fallecimiento del papa Francisco conmocionó a la comunidad católica del mundo entero el pasado 21 de abril horas después de dar la bendición del Urbi e Torbi el Domingo de Resurreción. Jorge Bergoglio murió a los 88 años, a las 07:35 en su residencia de la Casa Santa Marta. La posterior elección de un nuevo Pontífice un jueves de feria mantuvo a los sevillanos pendientes de la fumata blanca que consagró a León XIV como el primer pontífice norteamericano. Los béticos recordarán que aquella tarde de feria, con espléndida temperatura, fue el mismo día que el Betis se clasificó para la final de la Conference League que posteriormente perderería frente al Chealsea. León XIV fue proclamado nuevo Pontífice el 9 de mayo en la Ciudad del Vaticano.

3- El gran apagón

El 28 de abril de 2025 un apagón eléctrico de alcance excepcional dejó sin suministro a miles de hogares y negocios durante horas, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras y obligando a activar planes de emergencia municipales y autonómicos. Lo que comenzó pasadas las 12:0 de la mañana como un simple corte de luz derivó en una situación caótica que Diario de Sevilla contó minuto a minuto. La publicación en papel de Diario de Sevilla fue incluso un 'milagro' tras un día sin conexión y total incertidumbre. Recuerda todas las imágenes del histórico apagón en Sevilla.

4- El Betis en la final de la Conference League y el adiós al Benito Villamarín

El Real Betis Balompié hizo historia al clasificarse para disputar la final de la Conference League aquella tarde de feria con el nombre del nuevo Papa en todos los medios de comunicación. De est modo, se mediría frente al Chelsea para caer finalmente derrotado en Polonia. Este hito deportivo tuvo lugar en un año que ha estado marcado el inicio de la demolición del estadio Benito Villamarín, símbolo verdiblanco durante décadas para erigir el nuevo estadio. La temporada arrancó con el Betis jugando en el estadio de la Cartuja y allí estará al menos hasta 2028. Recuerda las imágenes del derribo de la grada.

5 - Polémica restauración de la Esperanza Macarena

La polémica restauración de la Virgen de la Esperanza Macarena generó una fuerte contestación social y cofrade, obligando a rectificaciones y abriendo un debate sobre la conservación del patrimonio devocional.

6 - Las Reales Atarazanas, por fin terminadas

Tras años de retrasos y debates, Sevilla celebró la finalización de las obras de las Reales Atarazanas, uno de los proyectos patrimoniales más esperados de la ciudad.

7. La retirada de Morante de la Puebla

El anuncio de la retirada de Morante supuso un terremoto en el mundo taurino, especialmente en Sevilla, plaza clave en la trayectoria del torero cigarrero.

8. Crisis en los cribados de cáncer de mama

Las demoras y problemas en los programas de cribado de cáncer de mama provocaron alarma social y críticas a la gestión sanitaria, con movilización de asociaciones y pacientes.

9. Primera mujer rectora de la Universidad de Sevilla

La Universidad de Sevilla vivió un momento histórico con la elección de su primera mujer rectora, un hito en una institución con más de cinco siglos de historia.

10. El día más lluvioso últimos 30 años

El proyecto de recuperación y reactivación de la fábrica de Cartuja Pickman consolidó la apuesta por la industria cultural y el patrimonio industrial como motor de futuro.