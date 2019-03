La digitalización en las empresas, de oportunidad a necesidad

La Cámara de Comercio de España ha iniciado recientemente una estrategia de apoyo a la pequeña empresa. Carlos López Blanco, presidente de la Comisión de Digitalización de la Cámara de España afirma que “la digitalización no es un riesgo para las pymes, sino una gran oportunidad para crecer e internacionalizarse”. Estas palabras las dijo durante la presentación de la Estrategia España Empresa Digital, con el objetivo de impulsar la transformación digital de las pymes.

De un modo parecido se manifestó José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. Sus palabras en ese acto fueron “las pymes deben entender que la digitalización no es una opción, sino una condición esencial para su supervivencia”.

Bonet también recordó que las grandes empresas son ya parte activa del proceso de digitalización, pero que es importante que las pymes se suban a este tren, algo fundamental para la economía del país, pues el 99% del tejido productivo de España lo absorben las pymes.

Otras interesantes declaraciones de Bonet fueron las referidas a que España ha llegado tarde siempre a las revoluciones industriales, pero en este caso, con la digitalización que supone para muchos la cuarta revolución industrial, debe situarse en primera línea mediante objetivos como la formación, la internacionalización y la digitalización.

Digitalización, los aspectos a mejorar en España

La Comisión de Digitalización de la Cámara de España, antes de presentar la Estrategia España Empresa Digital, elaboró un informa previo para conocer en profundidad cuáles son los puntos positivos y negativos de este proceso en el ecosistema empresarial español.

A priori, una ventaja importante, que permite introducir sistemas de digitalización en las empresas, es que España cuenta con una gran red de fibra óptica, si bien esto se limita casi exclusivamente a los entornos urbanos, dejando las áreas rurales desconectadas de esta tecnología.

Las principales debilidades son tres: no se entiende todavía la digitalización de las empresas como un proceso integrado, sino únicamente como una actividad de reducción de costes; este proceso de digitalización es todavía una idea a futuro, no es algo urgente a implantar en la organización; y por último las empresas no saben bien por dónde empezar y cómo sacar partido de todas estas posibilidades.

Nos encontramos así, por tanto, con una situación muy habitual en muchas empresas, que logran superar con fortuna una primera fase de digitalización, consistente en disponer de las infraestructuras necesarias y trabajadores formados para sacar partido de esas infraestructuras, pero son débiles cuando se trata de afrontar niveles más avanzados.

Ante esta situación, ocurre muy a menudo que son los clientes quienes van por delante de las empresas, los consumidores como clientas están hiperconectados e informados, y cuando se relacionan con las empresas buscan calidad, transparencia, inmediatez, coherencia, cercanía e interacción con la marca.

Continuando con esta idea de que muchas empresas ya han dado el paso de iniciar su digitalización pero no sacan todo el partido posible a este proceso, con ese objetivo, entre otros, nace Appvizer. Se trata de una plataforma en la que podemos encontrar información relevante sobre el uso de la tecnología en las empresas, especialmente en lo referido a sistemas de gestión de proyectos en línea.

Appvizer funciona como un comparador de software pensado para profesionales, esto es, para empresas o emprendedores que creen en la digitalización y el aprovechamiento de internet como tecnología para hacer crecer sus proyectos. En esta web encontramos también información en forma de artículos, tutoriales, buenas prácticas… que van encaminados a optimizar el rendimiento de las empresas sacando el máximo partido posible del proceso de digitalización.

La gestión de proyectos en el ámbito empresarial

Hablar de tecnología para empresas obliga de manera indudable a plantear la gestión de proyectos online o gestión de proyectos en la nube como algo imprescindible. Todas las empresas y las organizaciones trabajan a diario con información en la que se genera un extenso volumen de datos. Toda esta información es obligatorio conservarla, no solo por aspectos legales, sino también para poder sacar partido de ella.

Los software de gestión de proyectos ayudan a obtener un mayor control de la información que se administra y con ello tomar mejores decisiones en el futuro. Con estas herramientas la organización puede aumentar su productividad, su rentabilidad, ahorrar tiempo, tomar decisiones de manera más completa y mejorar la coordinación y la comunicación interna entre todos los departamentos de la empresa o la organización.

La clave, como intenta la Cámara de Comercio de España, es que las empresas, sobre todo las pymes, entiendan que la digitalización, y en concreto la gestión de proyectos en línea, es positivo para la organización desde un punto de vista integral, y no solo como una mera cuestión de reducción de costes.

Plataformas como Appvizer, que funciona a modo de comparador de estas herramientas al tiempo que aporta información útil sobre el uso de la tecnología en las empresas, son interesantes darlas a conocer.