El director del 061 en Andalucía recibe la Cruz al Mérito de la Policía Local de Sevilla

El director asistencial del 061 en Andalucía, distinguido con la Cruz al Mérito de la Policía Local de Sevilla.

El director asistencial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Andalucía, José María Villadiego, ha sido galardonado con la Cruz al Mérito de la Policía Local de Sevilla. La entrega del reconocimiento se realizó esta semana durante un acto celebrado en el auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), según ha informado la Junta de Andalucía.

La ceremonia de imposición de condecoraciones al personal de la Policía Local estuvo presidida por el alcalde José Luis Sanz, quien hizo entrega de esta distinción que reconoce la labor del doctor Villadiego en el ámbito sanitario. El galardonado cuenta con una trayectoria profesional de más de 25 años vinculada a los cuidados críticos y las urgencias, habiendo iniciado su andadura en la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en el año 2000.

Tras recibir el galardón, Villadiego expresó su agradecimiento señalando que "es una distinción para todos y cada uno de los profesionales sanitarios de este Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Sevilla", compartiendo así el mérito con todo el equipo que integra este servicio esencial.

José María Villadiego posee un perfil académico y profesional de alto nivel en el sector de las emergencias sanitarias. Es doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por la Universidad de Sevilla, donde también obtuvo un máster en urgencias y emergencias e investigación clínica.

Su formación se complementa con la acreditación en grado de excelente en medicina de urgencias y emergencias otorgada por la Agencia de Calidad Sanitaria de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. Además, en 2021 completó su formación como experto en dirección médica y gestión de servicios de salud.

Durante su carrera, Villadiego ha compaginado su labor asistencial con la investigación y docencia como coordinador de la Unidad de Investigación del 061, consolidándose como una figura relevante en el ámbito de la asistencia extrahospitalaria en Andalucía.