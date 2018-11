El PP presenta las elecciones como un "plebiscito" entre continuidad y cambio

Martín ofreció algunos retazos del programa con el que el PP-A concurrirá a las elecciones, un texto que el presidente del partido, Juanma Moreno, presentará a lo largo de la semana y en serán protagonistas "los sentimientos". Según Martín, el objeto en las próximas semanas será "confrontar ideas y programas, buscar el cara a cara y no rehuir los debates", vinculado a la polarización, aunque también destacará en valor de la integración o transversalidad, una campaña con mensajes destinados no sólo a militantes, simpatizantes y votantes del PP "sino a todos aquellos que crean que ha llegado la hora del cambio", dijo.

Adelante recuerda que Susana Díaz "prefiere a la derecha"

La líder regional de Podemos, Teresa Rodríguez, quien presentó ayer en Málaga su candidatura a la presidencia del Gobierno andaluz de la mano de Adelante Andalucía, declaró que puede ganar porque “Andalucía sabe que Susana Díaz prefiere la derecha”. Rodríguez destacó que la presidenta de la Junta se ha inclinado a la derecha “para gobernar tres años en el Gobierno, agujerear la Hacienda Pública y poner en riesgo los servicios públicos”. La cabeza de lista por Málaga subrayó que Díaz optó por la derecha para “dar un golpe de estado dentro de su partido y garantizar la investidura de Mariano Rajoy”. Para Rodríguez, los andaluces no prefieren la derecha, por lo que Adelante Andalucía está “en condiciones” de ofrecerse como “alternativa y asumir esta responsabilidad” y anunció que ve una “tendencia al alza” en las encuestas. La líder regional anunció que su partido es “la primera fuerza entre la gente joven”, lo que significa –según sus propias palabras– que los jóvenes “no se quieren resignar a vivir sin derechos”. “El objetivo principal es no resignarnos a que la siguiente generación se acostumbre a no tener derecho a un contrato estable, a una sanidad y educación digna y a no tener que emigrar”, destacó Rodríguez, quien mencionó que el voto juvenil “es muy esperanzador” y supone “una enorme responsabilidad”.