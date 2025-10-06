Emasesa ejecutará obras en la Carretera de Su Eminencia por 2,9 millones que durarán más de un año

Emasesa ejecutará obras en la Carretera de Su Eminencia durante más de un año en cuatro fases para rehabilitar las redes de abastecimiento, lo que permitirá culminar los trabajos con una repavimentación que acabará con los baches y socavones que sufre desde hace décadas.

Durante la ejecución de las obras se verán afectadas principalmente la Carretera Su Eminencia, la calle Cañas y Barros y el Parque Guadaíra, en la zona próxima a la A-376. No será necesario el corte total del tráfico rodado en Carretera de Su Eminencia. Las afecciones serán principalmente estrechamientos puntuales en la calzada y desvíos alternativos para el tránsito peatonal, siempre debidamente señalizados. El acceso a viviendas y servicios esenciales estará garantizado en todo momento.

La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) ha aprobado durante estas semanas el proyecto de rehabilitación de la arteria de abastecimiento denominada "segunda cintura" en la Carretera Su Eminencia, concretamente en el tramo comprendido entre la avenida Manuel Siurot y la carretera Sevilla-Utrera, que afecta a los distritos Bellavista-La Palmera y Sur.

Con un presupuesto base de licitación de 2.957.337,54 euros y una duración estimada de 52 semanas una vez que comiencen tras ser adjudicadas, los trabajos tienen por objetivo la rehabilitación interior de una tubería de gran diámetro (1.000 mm) y 2 kilómetros de longitud que presentaba problemas de estanqueidad en las juntas para mejorar el servicio prestado, la presión y el caudal, así como la eliminación de fugas y la reducción de futuras intervenciones de conservación.

Por ello, el consejero de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que “este equipo de gobierno continúa mejorando las estructuras y servicios fundamentales abandonados en todos los distritos de Sevilla, algunas de ellas con décadas de antigüedad como en este caso”.

A la rehabilitación de la arteria de abastecimiento, se unirá la sustitución de los elementos de red que hayan cumplido su vida útil como válvulas, ventosas y desagües. También se procederá a la ejecución de nuevos registros de acceso mediante la instalación de nuevas bocas de hombre dotadas de sistemas de venteo y válvulas reguladoras de presión.

El planteamiento inicial de las obras contempla la demolición de firmes y pavimentos necesarios, la ejecución de las arquetas para válvulas reguladoras de presión, rehabilitación de la arteria en cuatro fases y ejecución de nuevos registros, pruebas preceptivas, conexiones y trabajos de reposición de pavimentaciones y zonas ajardinadas.

Esta obra forma parte del plan de renovación de infraestructuras de EMASESA 2024-2027, que busca asegurar la fiabilidad y sostenibilidad del suministro de agua en Sevilla.

Las fases de la obra y las afecciones al tráfico

La obra se desarrollará en cuatro fases, abarcando desde la Avenida Manuel Siurot hasta el cruce con la A-376. Cada fase implicará cortes de suministro controlados y trabajos secuenciales para minimizar el impacto en el servicio. Se emplearán tecnologías y materiales de última generación, garantizando la calidad y la seguridad en todo momento.

FASE1.- La primera fase comprende la ejecución de las obras correspondientes al tramo inicial en carretera Su Eminencia, entre la avda. Manuel Siurot y la línea férrea Sevilla-Cádiz.

FASE2.- Comprende las obras pertenecientes entre la línea férrea Sevilla-Cádiz y la calle Maese Pérez.

FASE3.- Comprende las obras pertenecientes entre la calle Maese Pérez y calle La Odisea.

FASE4.-Comprende las obras pertenecientes entre la calle La Odisea hasta cruzar la A-376, donde se instalará una nueva válvula de corte.

Durante la ejecución de las obras se verán afectadas principalmente la Carretera Su Eminencia, la calle Cañas y Barros y el Parque Guadaíra, en la zona próxima a la A-376. No será necesario el corte total del tráfico rodado en Carretera de Su Eminencia. Las afecciones serán principalmente estrechamientos puntuales en la calzada y desvíos alternativos para el tránsito peatonal, siempre debidamente señalizados. El acceso a viviendas y servicios esenciales estará garantizado en todo momento.

Esta organización podrá verse modificada antes o durante el transcurso de los trabajos, ya que inevitablemente, toda ella estará condicionada por la operativa de ejecución que plante la empresa adjudicataria, así como, por los condicionantes que pueda imponer tanto el Ayuntamiento o la Policía Local, u otros imprevistos o circunstancias que pudieran presentarse en el inicio y desarrollo de los trabajos.

Otras obras en Sevilla

Al margen de ello, el Ayuntamiento tiene en marcha en estos momentos obras claves como la transformación del paso inferior de la Ronda del Tamarguillo, las reurbanizaciones de las plaza de la Fuensanta, el nuevo carril bici, la calle Fuselaje o la calle Doctor Palomares García en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca; la calle Mandarina, el parque Contadores o Carmen Vendrell en Cerro-Amate, las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos, en Los Remedios; la Avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa; el nuevo carril bici o la calle Júcar en Bellavista-La Palmera; la calle Utrera en el Sur; Méndez Núñez, la Campana, Teodosio, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz o la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo; la Gran Plaza en Nervión, la calle Blanca Paloma o la Avenida de Pino Montano en la Macarena, así como el nuevo carro bici de San Jerónimo o la calle Corvina en el Norte.

Estas destacadas actuaciones se suman al avance de la Línea 3 del Metro, así como el crecimiento de nuevos barrios como el de la Cruz del Campo y Palmas Altas y la creación de Vera Sevilla, en la antigua Altadis o la calle Pagés del Corro, en Triana, entre muchas otras.