Los empresarios de Sevilla firman una alianza con sus homólogos de la ciudad china de Beijing

La sede de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES) ha recibido a una delegación del Beijing Overseas Talents Center (BOTC), organismo dependiente del Gobierno de la capital china, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los empresarios sevillanos y chinos y crear alianzas que impulsen proyectos conjuntos en innovación, talento y desarrollo empresarial.

En el encuentro han participado Miguel Rus, residente de la CES; Luis Pérez Díaz, director general de Sevilla TechPark; Raúl Maldonado y Jorge Diz Morón, presidente y gerente del Círculo de Empresarios de Cartuja, respectivamente; y Germán Torrado, presidente de la Comisión de Innovación de la CES y CEO de Venture Studio (VSS), informa la CES en un comunicado.

Por parte de la delegación china han asistido Si Pengbo, subdirector del BOTC; Cui Weiwei, Guan Changhai, Liu Luxue y Jia Huifang, representantes de áreas clave de talento, comunicación y desarrollo económico de Beijing. Tras la reunión, ambas partes han firmado un acuerdo de colaboración con el fin de establecer sinergias empresariales, promover visitas e intercambios entre talentos innovadores y emprendedores, y aprovechar las redes de cooperación para identificar socios y oportunidades de mercado.

El acuerdo también prevé fomentar oportunidades para jóvenes talentos, compartir recursos de información -como informes sectoriales, análisis de mercado y regulaciones de política económica-, y facilitar la transferencia y comercialización de tecnologías avanzadas.