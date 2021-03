Cuatro encapuchados asaltan un bar de Pino Montano y se llevan la máquina de tabaco

Cuatro encapuchados asaltaron la noche del Domingo de Ramos un bar de Pino Montano. Lo hicieron empotrando un coche contra el escaparate de cristal del local. Una vez dentro, se llevaron un jamón, reventaron a mazazos la máquina tragaperras para sacarle el dinero que había dentro y sustrajeron entera la de tabaco.

Unos vecinos los grabaron en el momento en que sacaban el expendedor a rastras y lo subían al vehículo, justo antes de darse a la fuga. El vídeo, que difundieron a través de teléfonos móviles y colgaron en redes sociales, se hizo viral en las últimas horas.

Ocurrió sobre las once y media de la noche en el bar Mi Camino, ubicado en la calle Estrella Canopus, en Pino Montano. Los ladrones llegaron al local en un Audi A4 tipo ranchera. Lo empotraron marcha atrás contra el cristal hasta que éste cedió.

Al ser una luna superreforzada, de 18 milímetros de grosor, no llegaron a romperlo, sino que lo desencajaron doblando los perfiles metálicos que lo sujetaban a la pared. Se rompió cuando cayó al suelo. De esta forma, lograron acceder al bar. Armados con mazas, se dirigieron al interior, donde reventaron a golpes la máquina tragaperras y sustrajeron un jamón.

Para no entretenerse robando las cajetillas de la máquina de tabaco, decidieron llevarse el expendedor completo. Lo hicieron a rastras entre varios y cargándolo después en la parte trasera del vehículo. Cuando lo lograron, se montaron en el coche y se marcharon en dirección hacia la carretera SE-20.

Los vecinos se enteraron del robo y lo grabaron en vídeo con sus teléfonos móviles. Llamaron a la Policía pero el asalto duró apenas tres minutos, de manera que a los delincuentes les dio tiempo a escapar. La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre el robo y ha enviado un equipo de la Policía Científica a inspeccionar el local, para tratar de encontrar algún vestigio biológico que ayude a identificar a los asaltantes.

El propietario del bar, Miguel Ángel Pérez, explicó a este periódico que es el cuarto robo que sufre desde que abrió el negocio, el 1 de octubre de 2018. Ha padecido además siete intentos. El hostelero lamentó la escasa respuesta obtenida por su compañía de seguros, Ocaso, que no le mandó un vigilante de seguridad al bar hasta las ocho de la mañana.

Al romperse la pared de cristal, cualquier persona podría entrar al interior sin problemas, por lo que hacía falta alguien que se quedara en el bar hasta que por la mañana pudieran proceder a las reparaciones e impedir así cualquier otro robo. "El alunizaje fue a las once y media de la noche, poco después de que nos fuéramos. Tenemos alarma y tenemos seguro. Pues me he tenido que pasar la noche aquí con mi mujer y mi hija porque no nos han mandado el vigilante hasta las ocho de la mañana".

Al mediodía de este lunes, Pérez trataba de aclararse con el agente de seguros que le atendía, que desconocía incluso que le hubieran sustraído algo. El comerciante lamentaba que la compañía no quisiera colocar un cristal como el que él tenía antes del robo, y quisieran poner uno más barato, entre otras cuestiones.