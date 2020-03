Las enfermeras de Urgencias del Hospital Infantil piden más protección contra el coronavirus

Indignados y desprotegidos. Así se sienten los enfermeros y auxiliares de las Urgencias del Hospital Infantil del Virgen del Rocío en la gestión hospitalaria del coronavirus. El colectivo, que abarca a más de 80 profesionales, denuncia estar trabajando en unas condiciones "de risa" y sin cumplirse los protocolos sanitarios que rigen en el informe de Riesgos Laborales del propio hospital.

Las enfermeras y enfermeros, que en muchos casos son el primer eslabón con la ciudadanía en los centros sanitarios, denuncian, fundamentalmente, estar recibiendo y atendiendo diariamente a decenas de menores sin contar con los sistemas de protección adecuados en una época en la que, aseguran, "todos los niños que llegan presentan síntomas de posible infección". "Todos los niños que recibimos tienen los síntomas compatibles con el Covid-19. En esta época es normal que todo lo que llegue sea con tos, fiebre y mocos. Aquí los recibimos sin mascarillas con filtro y les sacamos muestras para ser analizadas sin protección", denuncian los profesionales, que, además, manifiestan que las mascarillas quirúrgicas de las que disponen las reparte la supervisora "a cuentagotas" tras una petición formal.

Una queja que, aseguran, han trasladado tanto a su supervisora como a la dirección del hospital y al propio departamento de Riesgos Laborales y Medicina Preventiva. "Se van pasando la pelota de unos a otro. Ahora, tras varias semanas preguntando sin respuestas, ayer (por el martes) la dirección nos ha reconocido que estaban haciendo las cosas mal y nos ha proporcionado una mascarilla con filtro FFP3 para una enfermera y otra para un auxiliar. Somos seis trabajadores en observación y seis en puerta, ¿se tienen que cargar todo lo que llega estas dos personas?. Esto es de risas", argumentan.

"Los niños son menos vulnerables, pero ¿y nosotras? Llevo semanas sin acercarme a mi padre porque soy un riesgo para él"

El colectivo cree que esta situación puede derivar del hecho de que los menores no están dentro de los sectores de riesgo. "Vale que los niños son menos vulnerables, pero y nosotros que los tratamos ¿qué? Llevo semanas viendo a mi padre desde lejos porque tiene diversas patologías y soy un riesgo para él", se queja una de las profesionales del área.

Pero la indignación va a más, y los profesionales de este área se preguntan por qué ellos no tienen las mismas medidas de protección que otros profesionales en el hospital. "Es indignante que nos digan que no nos dan mascarillas porque no hay cuando aquí llegan otros profesionales totalmente equipados. Vemos venir celadores, los de placas de rayos y las limpiadores, por ejemplo, que sí llevan sus mascarillas FFP", denuncia el colectivo.

El hospital asegura que se cumple el protocolo

El hospital, por su parte, asegura que cumple a rajatabla los protocolos del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y Familias y comprende la "histeria" entre los sanitarios por el miedo a la expansión del virus. "Seguimos las directrices marcadas en materia de aislamiento, medidas de seguridad y equipos de protección", aseguran fuentes hospitalarias. Aclaran que las mascarillas de filtro "sólo están indicadas para aquellos profesionales que entran en contacto con personas aisladas en habitaciones con personas con enfermedades infecciosas".

De igual modo, el Hospital Virgen del Rocío asegura ir un paso más allá en la protección de sus profesionales y destaca que los equipos de protección individual de los que dispone el centro cuentan además de con el mono, los guantes, las mascarillas y las gafas -obligatorio según las órdenes de Sanidad- con un gorro "para proteger, sobre todo, el contacto con el pelo".