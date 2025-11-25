Las entidades ciudadanas del Distrito Sur plantan al gobierno local ante el “abandono institucional” de sus barrios

Los vecinos se han manifestado frente al Centro Cívico Torre del Agua para denunciar la falta de mantenimiento de la red de saneamiento y la ausencia de soluciones por parte del Ayuntamiento

Las entidades ciudadanas del Distrito Sur de Sevilla han decidido no entrar este lunes al Pleno de la Junta Municipal en señal de protesta por lo que consideran un deterioro grave y continuado de la participación ciudadana, una falta de transparencia institucional y un incumplimiento sistemático del reglamento que rige el funcionamiento de estos órganos. La delegada del distrito es la edil Blanca Gastalver.

A ello se suma la mala gestión del gobierno local frente a las últimas inundaciones que han vivido estos barrios.

La decisión cuenta con el apoyo explícito del PSOE y de Podemos– Izquierda Unida, cuyos representantes han respaldado públicamente las demandas de las entidades y su denuncia sobre la situación actual del distrito.

Según las organizaciones vecinales, la ausencia no es un gesto simbólico, sino una respuesta directa a un conjunto de incumplimientos.

La decisión de no acceder al Pleno se produce, además, en un momento de creciente preocupación vecinal por las graves inundaciones registradas en el barrio del Tiro de Línea y El Plantinar, especialmente las del pasado 29 de octubre.

Coincidiendo con la Junta Municipal, los vecinos se han manifestado frente al Centro Cívico Torre del Agua para denunciar la falta de mantenimiento de la red de saneamiento y la ausencia de soluciones por parte del Ayuntamiento, lo que ha intensificado la sensación de abandono institucional en el distrito.

Incumplimientos denunciados por las entidades:

Retraso en la participación ciudadana

Las entidades denuncian que la puesta en marcha de los órganos de participación se retrasó más de quince meses desde el inicio del mandato municipal, paralizando durante ese tiempo la representación vecinal.

Recortes presupuestarios significativos

Pese al incremento general del presupuesto municipal, las partidas destinadas a participación ciudadana, mantenimiento urbano y centros educativos han sufrido recortes del 23%, quedando los programas de participación ciudadana a 0 euros en el borrador de 2026.

Falta de transparencia

Hay un incumplimiento sistemático de la obligación de publicar convocatorias, actas y acuerdos en la sede electrónica, así como del compromiso acordado ante el Defensor del Pueblo Andaluz y de la resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Incumplimiento de acuerdos aprobados

Las entidades cifran en un 94% los acuerdos aprobados por la Junta Municipal entre septiembre de 2024 y octubre de 2025 que no han sido ejecutados, lo que, a su juicio, demuestra la falta de interés de la delegada y su equipo, que incluso ha sido reprobada por su gestión en dos ocasiones.