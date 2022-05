"Sigo teniendo olfato de librero y creo que muy pocas veces me equivoco"

-¿Es cierto que tiene 31 modelos de conferencia sobre Antonio Machado?

-Es verdad. Es que he dado centenares. En colegios, institutos, universidades, asociaciones. Unas veces cojo sólo lo filosófico, otras lo lírico, lo biográfico, depende del público. Incluso cuando me decido, tengo que elegir entre dos o tres modelos. Tuve una experiencia curiosa. Me invitaron a una conferencia sobre Machado para estudiantes de español en la Universidad Le Mirail de Toulouse. Pregunté y me dijeron que el nivel de los alumnos era muy alto. Cuando llegué el aula estaba tan abarrotada que el rector y yo tuvimos que entrar por la ventana. Cuando empecé a dar la charla me di cuenta de que no se estaban enterando de nada.

-Puede haber 31 modelos de entrevistas a Alfonso Guerra. ¿Nos ceñimos al académico?

-Como quiera.

-El director de Buenas Letras, Pablo Gutiérrez-Alviz, le ha definido como "el Messi de la Academia". ¿No se sentiría más cómodo como el Joaquín de los Pinelo?

-Es mucho más simpático Joaquín que Messi. Éste parece que se ha desfigurado. En cuanto uno pierde el lugar en el que estaba deja de ser lo que ha sido. Joaquín, sin embargo, es una roca. No cambia.

-¿Se sigue definiendo bético "como los sevillanos a los que no les gusta el fútbol"?

-Los no aficionados en Sevilla son béticos, porque el Betis trasciende lo que es un equipo de fútbol. Es una filosofía, incluso cuando el equipo no está bien vuelve con el manque pierda.

-Además ganó la simbólica primera Copa del Rey…

-Despeja la competición de la Copa anterior.

-¿Estuvo en esa final de junio de 1977?

-He ido muy pocas veces al campo. Iba de niño con diez años cuando valía una peseta y diez céntimos. En televisión se ve mejor. Una vez fui al campo del Sevilla a ver una final de la Copa de Europa entre un equipo del Este y el Barcelona y no he visto una cosa más aburrida. Vi una final de Copa en Zaragoza, un partido del Madrid en 1985 en Hungría contra un equipo que tenía el nombre de una fábrica (Videoton).

Nunca he sentido rencor. El rencor hace más daño al que lo ejerce que al que va destinado"

-El año que Gordillo ficha por el Madrid…

-El de las medias caídas.

-Hijo predilecto de Sevilla y su Provincia, académico de Buenas Letras. Sólo le falta ser rey mago y pregonero de la Semana Santa…

-Creo que son dos puestos que no ocuparé nunca.

-¿Se quedó con el sueño incumplido de ser alcalde de Sevilla?

-Cuando me apetecía me asignaron otras tareas y cuando me lo ofrecieron pensé que no era el momento.

-¿Está preparado para las críticas? Entra en una Academia que dirige un notario, en la que hubo obispos y terratenientes y en la que están algunos aristócratas…

-Sigue, termina la lista. Una Academia de la que formaron parte Antonio y Manuel Machado, Blanco White. Y el abuelo de los Machado, un tipo extraordinario, personaje de la Revolución de 1968, que fue rector de la Universidad y dejó la Medicina porque se le murió una paciente jovencita y no pudo soportarlo. En la Academia hay dos tipos de miembros: los que residimos en Sevilla, que somos numerarios, y los correspondientes, que viven fuera. Los hermanos Machado vivían en Madrid y eran correspondientes. Entraron en 1930 los dos. Un año después debía entrar Antonio Machado en la Academia de la Lengua, pero nunca llegó a leer su discurso. Lo tenía escrito.

-Con su ingreso, vuelve a haber en los Pinelo un representante de los primeros gobiernos de la democracia, como ocurrió con Clavero. ¿Tuvo mucho trato con él?

-No tuve mucha relación. Él era de la rama del Derecho a la que yo no he pertenecido nunca y en los gobiernos de la UCD mantuve más relación con Fernando Abril Martorell o el propio Leopoldo Calvo Sotelo.

-Es tutor de Laurence Debray, la biógrafa francesa de Juan Carlos I. Su último libro se titula 'Mi rey caído'. Terminadas las procesiones, ¿no hay ningún Cirineo que apoye al Rey emérito en su Viacrucis?

-Laurence no estaba muy de acuerdo con la traducción de caído que suscita su pregunta. En cualquier caso, parece que nadie le ha ayudado a llevar la cruz.

-El libro termina con Juan Carlos I hablando de los preparativos de su entierro, entre Espronceda y Edgar Allan Poe…

-Es un poco la vida desesperada, esto... ¿cómo acabará?

"El bikini de las extranjeras fue fundamental para la apertura política en España"

-¿No le van a tildar de misógino por relacionar la Transición española con el bikini de las extranjeras?

-Es que la tuvo. Hay dos factores esenciales para la apertura en España: la llegada de turistas extranjeros con otra manera de entender la vida y la emigración de españoles fuera del país que al volver ven el choque con un puritanismo antiquísimo. Es que las mujeres se metían en el agua con un vestido sobre el bañador.

-Hablemos de sus padrinos. Con Alfonso Lazo vuelve a encontrarse después de compartir escaño en las Cortes de 1982…

-Ya estábamos los dos en las de 1977. Tengo con él infinidad de anécdotas. Hace 45 años de eso. Es que el tiempo huye. Es como una ola del mar que cuando la quieres coger ya se ha ido.

-Enrique Valdivieso. ¿Es barroca la política en Sevilla?

-Barroca con un punto florentino.

-José Antonio Gómez Marín. ¿Se va a reconciliar con académicos que le dedicaron ácidas críticas en los diarios?

-Es que yo no me acuerdo. Me he negado siempre en mi vida a sentir el menor rencor, que al final hace más daño al que lo siente que al que va destinado. No he tenido que hacer ningún ejercicio de reconciliación con nadie. Un editor me dijo que un poeta escribía de mí cosas durísimas. Y yo le quitaba importancia.

-Lo que sí es transgresor es estrenarse en la Academia con una conferencia sobre el Ulises de Joyce…

-La obra es muy transgresora, pero el acto en una Academia de mediados del siglo XVIII, también. Mucha gente me dijo que se va animar a leer el libro. Y gente que no estuvo en la charla me ha pedido el texto para leer el Ulises este verano.

-El 18 de mayo de 1922, va a hacer un siglo, coinciden en París Proust y Joyce. Eso sí que es un encuentro interestelar.

-Con Proust se cierra el ciclo de la novela del siglo XIX y con Joyce se abre el del siglo XX. El Ulises recibió unas críticas feroces. Uno de los pocos que intuyeron la importancia que iba a tener esta obra era un señor llamado Antonio Machado, al que imaginamos con sus soledades en un rincón de Castilla y estaba al cabo de todo.

-Usted es un buen sugeridor de libros: 'Imperiofobia y leyenda negra', de María Elvira Roca Barea, 'Hija de revolucionarios', de Laurence Debray, 'Madre Patria', de Marcelo Gullo, 'El orden del día', de Eric Vuillard. ¿Alguna nueva sugerencia?

-No llega al nivel de El orden del día, pero la última novela de Vuillard, Una salida honorable, sobre la marcha de los franceses de Indochina, está muy bien. Lo que ocurre es que ahora leo mucho sobre personas de las que tengo que hablar. En la Academia estamos preparando una sesión necrológica sobre John H. Elliott y también participo en un homenaje a Gregorio Peces-Barba a los diez años de su muerte.

-¿La muerte de Elliott nos deja sin un aliado contra la leyenda negra de España?

-Ahora estoy leyendo un libro suyo maravilloso, Haciendo Historia. Era un investigador muy estricto, riguroso. No le hacía concesiones a nada ni a nadie, sólo a lo que veía. Esa teoría de Machado de que la verdad se busca colectivamente. Elliott se lamentaba de no poder devolverle a España todo lo que este país le había dado. Yo creo que es al revés. Nos ha dado mucho más de lo que podemos darle.

-¿A John le Carré le interesaría lo de Pegasus?

-Aquí nunca se entra en el meollo de la cuestión, sólo se piensa en que beneficie a unos y perjudique a otros. Si se produce algún tipo de conspiración para romper la integridad del país, si hay una rebelión contra el Estado, ¿los servicios de Inteligencia deben actuar ahí? Yo creo que sí, por supuesto dentro de la ley.

-Cuenta en sus Memorias que el policía que interrogó a Felipe González tras la entrevista de Holgado Mejías le dijo que no tardaría en pedirle trabajo.

-A mí me pasó una cosa parecida. El 2 de noviembre de 1975 estuve en Colliure para participar en el centenario del nacimiento de Antonio Machado. Delante de la tumba del poeta sólo hablamos dos personas, Marcel Bataillon y yo. Al día siguiente yo venía en el tren y un policía de la Social me dijo: "Levántese". Dos guardias civiles se pusieron a registrar mi asiento. El policía me dijo que me iban a detener en Barcelona, me sugirió que me bajara dos paradas antes y me dijo que dentro de muy poco tiempo estaría a mi servicio.

-¿Le sigue teniendo más miedo a Kafka que a Tejero, como me dijo después de la pesadilla del 23-F?

-A Kafka ya lo tengo muy asumido. La Metamorfosis la leía de noche, en la cama, cogí el libro y lo tiré contra la pared.

-Decía el académico Antonio Burgos que usted es más sevillano "que la madre que lo parió". ¿Más que Felipe González?

-Yo me siento muy sevillano y creo que Felipe también. Sevilla tiene una luz, un aire que es muy difícil encontrar en otro sitio, si acaso en Roma. Una luz cegadora pero suave. La luz redondea las esquinas. Las esquinas en Sevilla no son aristas.

-¿Le haría mucha ilusión a su amigo Ramón Carande verlo de académico?

-He tenido tres amigos historiadores, lo cual me llena de orgullo: Ramón Carande, Marcel Bataillon y John H. Elliott. Carande murió unos meses antes de cumplir los cien años. Estuve en su entierro en Almendral. Tenía un sentido del humor extraordinario. Decía: 'Yo soy liberal, pero es que tener tierras ayuda'.

-Leyó en la prensa el estallido de la Primera Guerra Mundial.

-Y en un hotel se cruzó con Lenin.

-¿Sigue teniendo alma de librero?

-Olfato de librero. Y muy pocas veces me equivoco.

-Hace poco usó la fórmula de República coronada. En sus Memorias es muy divertida la primera aparición de la palabra República…

-Tenía yo unos cinco años y oí hablar la palabra República por dos hermanas costureras, primas de Diego Martínez Barrio.

-El tiempo (que nos alcanza) entre costuras…

-Puede ser.

-Benito Moreno, que era de su quinta, le dedicó una canción por colarse en los toros para ver a Curro Romero…

-No sabía ni que existiera esa canción. Los personajes públicos tienen que saber que la gente opina sin saber todos los datos y tiene derecho, a mí me da igual. Si estás en política y te vas a echar a llorar porque alguien diga algo de ti, dedícate a otra cosa.

"Elliott compartía esa teoría de Antonio Machado de que la verdad se busca colectivamente"

-En 'Mi rey caído', la autora atribuye a Juan Carlos I "la audacia de los desclasados". Parece una cualidad de Podemos…

-Hay que entenderlo en el contexto. Adolfo Suárez también era un desclasado. No pertenecía a ninguno de los grupos, por lo cual fue libre y le permitió hacer lo que hizo y a mí me permitió tener la intuición de que estábamos ante una oportunidad para la democracia. Cuando lo nombran presidente el 6 de julio de 1976, se dijo aquello de qué error, qué inmenso error. Yo escribí en El Socialista que era una oportunidad para la democracia porque no se debía a ningún grupo.

-¿Se imagina ahora en Rusia dando un curso sobre la Transición española?

-Fue para profesores e investigadores del Instituto de Estudios Políticos Marx y Engels. No sabían qué iba a ocurrir con ellos. También fueron Carrillo, Abril Martorell.

-¿Pervive la leyenda negra?

-Si lo de América lo hubiera hecho Francia, Inglaterra o Alemania, esa labor de creación de universidades, de hospitales para los, entre comillas, indios… Todos los países cuando han sido grandes potencias han tenido su leyenda negra. La diferencia es que todos la han combatido y nosotros la hemos asumido. Eso nos distingue a los españoles con el espíritu dramático, incluso trágico.

-Por eso Valle-Inclán era español.

-Y Unamuno.

-¿Qué libro le cogerán leyendo estos días de Feria?

-Todos son para preparar los compromisos de conferencias. Si yo doy una charla sobre Carande, no hago como la mayoría, ceñirme a las generales de la ley. A mí me gusta preparar las cosas, leer Escoceses y Catalanes para hablar de Elliott o documentarme para presentar en la Biblioteca Nacional el libro de Carande sobre los Fugger, no me limito a hablar de su melena al viento de paseante por Sevilla. Y con Machado pasa igual. Leo libros, tomo notas y después lo cierro todo para hacer una cosa creativa, poética. Pero necesitas un back ground.

-Es como el entrenamiento de los futbolistas. Benzema no sale solo…

-Claro, hay muchas horas detrás. En mi caso, en mi discurso de ingreso, hay una vida entera.

-Conrad decía que las palabras son el principal adversario de la realidad.

-Pero las tienes sobre la mesa, son gratuitas, las puedes elegir para que lleguen a los demás, no sólo a ti.

-¿Está disponible para dar mítines en la campaña de las elecciones del 19 de junio?

-Hace mucho tiempo que no doy mítines. Doy conferencias, presentaciones. Eso se acabó cuando dejé el Parlamento en 2015.

-¿Algún candidato español para el Nobel?

-Luis Goytisolo. Su nombre ya ha estado dos veces en las votaciones.