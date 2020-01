Una mujer es evacuada por intoxicación de humo en un incendio en la calle Camino de Cantalobos

Una mujer de 59 ha sido trasladada al Hospital Virgen Macarena tras resultar afectada por inhalación de humo en el incendio vivienda en la avenida Camino de Cantalobos este sábado sobre las 6:00.

Un particular alertó al 112 de un fuego y los servicios de emergencias acudieron al edificio de cinco plantas afectado por el fuego. Allí, la víctima y su sobrina, de 23 años, fueron atendidas al presentar síntomas de intoxicación por inhalación de humo. La primera, en un estado más preocupante por presentar una alta concentración CO, precisó ser evacuada al hospital, no así la más joven.

La habitación donde se originó el incendio quedó totalmente calcinada, ya que permaneció con la puerta cerrada. El resto de la vivienda también presenta daños por humo.

Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local, Bomberos de Sevilla, Cuerpo Nacional de Policía y de los servicios sanitarios de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).