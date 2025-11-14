Expertos del Área Sanitaria Sur de Sevilla participan en el congreso andaluz de Calidad Asistencial

Los profesionales del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla han tenido un papel destacado en el XIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial (Sadeca), celebrado en Granada. Su participación reafirma el compromiso del área con la innovación, la excelencia y la mejora continua de la atención sanitaria. Además, su directora gerente, Inmaculada Vázquez, ha formado parte del Comité Organizador y Científico Interprovincial del encuentro.

El área ha presentado un total de doce comunicaciones científicas que abarcan una visión amplia y multidisciplinar de su actividad, con representación del Hospital Universitario de Valme, centros de atención primaria y hospitales de alta resolución. Los trabajos incluyen iniciativas en resultados en salud, seguridad del paciente, sostenibilidad, innovación en sistemas de información, gestión de recursos humanos, ética asistencial y mejora de la satisfacción de los pacientes.

Tres de estas comunicaciones se enmarcan en el Proyecto BPSO Valme, dentro del programa internacional de excelencia en cuidados. Entre ellas figuran la implantación de guías de buenas prácticas clínicas, el desarrollo de una base de datos que optimiza la gestión del proyecto y la aplicación de técnicas de minería de datos para analizar métricas corporativas del SAS, una herramienta ya valorada para su posible ampliación al resto del SSPA.

En materia de seguridad del paciente, se han presentado experiencias innovadoras como un listado de seguridad para la admisión y alta de pacientes crónicos complejos, una actividad formativa gamificada sobre higiene de manos en formato escape room y la integración de la valoración de la disfagia en atención primaria. En sostenibilidad, el área ha mostrado avances como la digitalización del plan de prevención secundaria del paciente postinfarto y propuestas de mejora en la gestión de residuos generados por la monitorización de glucosa.

El congreso también ha acogido comunicaciones sobre ética asistencial, accesibilidad en pruebas radiológicas y optimización de recursos humanos. Finalmente, el área ha expuesto una iniciativa centrada en mejorar la recogida de la satisfacción del paciente mediante la integración de plataformas corporativas, lo que permite un sistema automatizado, accesible y adaptado a cada unidad de gestión clínica.