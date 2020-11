Enésimo fallo en el sistema de comunicaciones de la Policía Local de Sevilla

La Policía Local de Sevilla volvió el pasado jueves a sufrir un fallo en el sistema de comunicaciones. La avería de un repetidor provocó que toda la zona de la Macarena se quedara sin cobertura y que la central operativa no pudiera contactar con los vehículos ni con los policías que hacían patrullas a pie. "La central no podía emitir, y lo poco que podía lo hacía desde una emisora portátil. Ayer volvimos a vivir otro bochornoso día sin transmisiones. Y ya hemos perdido la cuenta", denunció este viernes el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla.

El sindicato se mostró muy crítico con esta infraestructura. "Nuestro sistema de comunicaciones es una auténtica bazofia, en mayúsculas. Está más tiempo caído que funcionando. Un auténtico desastre al que nadie da solución". Los policías recordaron que hace sólo dos días las comunicaciones se tuvieron que hacer mediante llamadas a los teléfonos particulares de cada agente. Esto obligó a que los servicios se prestaran de dos en dos, es decir, a cada aviso acudían dos patrulleros juntos por si uno tenía problemas y para que ningún coche se quedara solo.

"Eso a nuestros jefes les da completamente igual. Total, no usan las comunicaciones ni se van a encontrar en un marrón en la calle", insiste el comunicado, que transmite el malestar de la la plantilla en este asunto y la falta de una voz con mando en plaza que interceda para solucionarlo. "En este tema, J-0 (denominación en clave del jefe de la Policía Local, el superintendente José Medina Arteaga), está calladito. Mejor no manifestarse ni morder la mano que le da de comer".

Los representantes de los agentes lamentan que la solución sea "poner a dos personas externas, de una empresa privada, a coger los teléfonos, y luego vender que ya está solucionado el asunto porque en teoría se atienden más llamadas". Añaden que "los ordenadores no dan para más" y que siguen funcionando con Windows XP. "Por muchas llamadas que se atiendan, no se pueden mandar los servicios".

El sindicato mayoritario en la plantilla carga también contra el alcalde, Juan Espadas. "No debe ser importante para el alcalde tener un buen sistema de transmisiones, posiblemente porque no hay una buena foto que hacerse o porque le da igual la seguridad de sus policías y de sus ciudadanos". El Sppme considera que las comunicaciones "son un elemento primordial" para un cuerpo policial, porque en algunos de los casos que se gestionan "va la vida de personas".

"¿Para qué quiere el alcalde un refuerzo de plantilla si al final nos tiene a todos parados por que no funciona la emisora?", se pregunta el Sppme. "Es tan escasa la inversión que desde el Ayuntamiento se hace en sistemas de comunicación, que se están desmontando las emisoras de los coches en servicio para colocárselas a la nueva flota que está parada a la espera de una foto oficial", denuncia el sindicato, que se alegra de que pronto llegue el día de la Policía Local para que los nuevos vehículos puedan salir por fin a patrullar.

El comunicado sindical concluye reportando una visita que los delegados del Sppme hicieron a la unidad de Transmisiones. "Nos parecen vergonzosas las condiciones laborales en las que realizan sus funciones. La sala no tiene ventilación natural, los ordenadores están llenos de polvo, con ventiladores expulsando ácaros. Hay zonas que no se han limpiado desde que se construyó la sala, no hay conexión a las cámaras de tráfico, hay puestos en los que falta la torre del ordenador, sillones rotos y elevadores de pantalla fabricados por los propios trabajadores", indican los policías.

Los fallos en las transmisiones son continuos en la Policía Local. El mismo sindicato denunció otra avería ocurrida el 26 de octubre. Después de aquel episodio, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla explicaron que el gobierno local está tramitando dos contratos, uno referente a la red sectora y el otro para el mantenimiento evolutivo del sistema de transmisiones de sala. Con estos dos contratos, el Ayuntamiento pretende que se resuelvan los problemas existentes.