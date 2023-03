La foto del embuste

Una de las premisas por excelencia de un político es ir a aquellos actos y eventos para hacer gala de su apoyo institucional a la causa que en ese momento competa homenajear. Pues es su deber, conformar a la feligresía que en cuatro años le renovará. Desde luego, este hecho no debe ser nada criticable, está dentro de sus competencias como representantes políticos apoyar a todos los colectivos de nuestra sociedad.

Lo que se espera de un buen político es la coherencia entre sus palabras y sus actos, lo contrario resultaría en puro oportunismo político. Desgraciadamente este utópico axioma, en la política española actual, es eso, un mero utopismo. El pasado 21 de marzo, Día Internacional del Síndrome de Down, a parte de calcetines desparejados, las redes se llenaron de postureo político, esta vez, en vez de fotografiarse con colectivos de mujeres, nuestros políticos, en un nuevo intento de captar feligresía, se dejaron fotografiar con personas con Síndrome de Down.

Un hecho honorable a la vez que paradójico. Pues habría que recordarles a nuestros políticos que las acciones se demuestran con leyes y no con fotos. Es incongruente abrazar a una persona con necesidades especiales, haciendo gala de una solidaridad impostada, cuando en España el 85% de los niños con el cromosoma 21 extra son abortados y conociendo que en países como Islandia lo son el 100%. Resulta irracional ver como partidos que llevan la inclusión por bandera, apoyan o aceptan leyes deshumanizadoras y discriminatorias hacia este colectivo de personas.

En efecto, sólo hace falta mirar hacia la, ahora constitucional, “ley de plazos” (Art 15 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo), dónde una persona Down está condenada a morir antes de nacer hasta las 22 semanas de gestación. Y a aquellos que ignoran que la identidad humana se adquiere en el mismo momento de la concepción, tampoco les frena la evidencia de que lo que alberga el útero, se encuentra visiblemente formado.

Esta ley establece que los niños sin el cromosoma 21 tienen más derecho a vivir que los que si lo tienen. En España, una menor de 16 años puede abortar sin el consentimiento de sus padres hasta las 14 semanas de embarazo, sin embargo si el nonato es Down, podrá abortar a los cinco meses y medio. Una ley discriminatoria pues no da el mismo valor a las personas con discapacidad que a las que no la tienen, al menos de forma evidente.

Si la defensa de la vida constituye una batalla perdida para la sociedad, ¿qué hace un político alardeando de una solidaridad y afecto ficticio?, ¿qué puede proponer para una defensa real del bienestar de esas personas que comienza por la defensa de su nacimiento?. La otra cuestión residiría en las ayudas a las que los padres se pueden acoger para atender a estas personas con necesidades especiales, ayudas que son residuales con respecto a sus necesidades reales, educación especial, atención temprana, especialistas médicos… que generan innumerables gastos que la mayoría de familias no pueden sufragar. Y más en la situación económica que hoy vivimos. Porque a estos padres o a ellos ya de adultos, se les dificulta llegar a alcanzar la atención de calidad que se entiende como un derecho constitucional. Menos mal que siempre quedarán los eventos y las fotos para protegerlos.