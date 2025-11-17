En fotos: una conductora atropella a un hombre y circula varios kilómetros con el cadáver en los bajos del coche

Un hombre ha fallecido este lunes tras ser atropellado por un vehículo en Sevilla a primera hora de la mañana. El siniestro tuvo lugar en la calle Lumbreras, muy cerca de la Alameda de Hércules, y el coche podría haber circulado con el hombre en los bajos hasta llegar a la avenida Ramón y Cajal confluencia con la avenida San Francisco Javier. Entre el punto en el que se produjo el accidente y el lugar en el que la conductora se percató de que llevaba un cadáver enganchado en el coche hay más de cinco kilómetros de distancia.