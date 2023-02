Los graduados sociales de Sevilla reclaman la recuperación plena de la atención presencial en los edificios públicos

Con motivo del Día Mundial de la Justicia Social que se celebra este 20 de febrero, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla (COGSS) reclama a las distintas Administraciones que vuelvan a abrir sus puertas a la ciudadanía y a los profesionales, al mismo nivel que se hacía antes de las medidas adoptadas por la pandemia.

En un comunicado, dicen que "no se puede utilizar como una excusa eterna la pandemia para tener los edificios cerrados a la población, con un nivel de atención al público de manera presencial mínimo que provoca el colapso y la indefensión jurídica y administrativa de las personas que acuden a ella y como consecuencia no se cumple con una Justicia Social real y efectiva como debería ser".

Desde la corporación profesional comentan que "desgraciadamente nos encontramos ante una situación real, y esta no es otra que la más absoluta falta de compromiso e ineficiencia por parte de la Administración". "Una situación que vivimos profesionales y justiciables y que ha quedado muy claro que este no es un objetivo a conseguir y todo ello pese a la predisposición de todos los órganos que intervenimos en este ámbito", sigue la nota.

"La Administración no se puede escudar en la digitalización para tapar una realidad que no es otra que no están atendiendo a la ciudadanía ni a los profesionales como se debería en los edificios públicos; a diferencia de antes de la pandemia que sí ocurría y suponía, en la práctica, una vía para aportar soluciones. Todo ello ahonda todavía más la brecha digital en la población impidiendo el acceso a servicios públicos a los que no tienen la posibilidad de acceso de manera telemática. Es imposible conseguir una cita previa que además cuando se consigue requiere desplazamientos lejanos, incluso a otras localidades.

Desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla muestran su "más firme y contundente protesta" para reivindicar una solución veraz y rápida que dé respuesta a tantas cuestiones.

"El índice de desarrollo de una sociedad y su credibilidad se mide por la capacidad de dar respuesta a los ciudadanos, parte esencial de la contraprestación de nuestro contrato social y que siempre se incumple por las mismas partes", recoge el comunicado. "Ya es hora de que se cumpla la Justicia Social con mayúsculas y se lleve a cabo con los parámetros de eficacia, celeridad, inmediatez y sobre todo seguridad".

El Graduados Sociales de Sevilla concluye su texto recordando: "En este escenario, los Juzgados de lo Social se llevan la peor parte. La sobrecarga de estos juzgados es crítica y ha sido repetidamente denunciada por jueces, magistrados, letrados de la administración de justicia y por los profesionales que trabajamos en ellos. No se puede defender la Democracia y desatender la columna vertebral de la misma como es la Justicia Social".