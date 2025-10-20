Gregorio Serrano presenta su primera novela inspirada en el Alcázar de Sevilla

Gregorio Serrano, quien fuera concejal del Ayuntamiento de Sevilla y director de Tráfico en el Gobierno de Mariano Rajoy, ha presentado su primera novela, Los crímenes del Alcázar. Sevilla 1918 (Ediciones Alfar). El acto ha tenido lugar precisamente en el palacio gótico del recinto mudéjar, escenario de esta obra literaria.

La novela mezcla intriga y un fondo histórico muy especial, la Sevilla de 1918, la urbe que empieza a transformarse de cara a la Exposición Iberoamericana de 1929.

En esta trama se mezcla la política y el periodismo, pues parte del hallazgo del cadáver de una joven periodista. Dos elementos que bien conoce Serrano gracias a su trayectoria al frente de las administraciones públicas.

El acto ha contado, entre otros, con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; de quien fue regidor hispalense entre 2011 y 2015, ministro de Interior y actual eurodiputado, Juan Ignacio Zoido; y del portavoz actual del gobierno local, Juan Bueno.