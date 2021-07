La ‘guerra del chuletón’ pasa aún desapercibida para los sevillanos

"No pretendo echar la bronca a nadie, sino reflexionar antes de que el problema se convierta en crónico". Alberto Garzón lleva más de una semana en el centro de la atención mediática por una campaña en redes sociales en la que pide reducir el consumo de carne roja por motivos medioambientales. El ministro de Consumo ejemplifica su petición argumentando que el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que para que tengamos un kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua. El lema de la campaña, #MenosCarneMásVida, tuvo su respuesta con otro igual de contundente: #YoComoCarne. Una guerra cárnica que se ha trasladado de la esfera política a la calle. Más concretamente, a las carnicerías. Muchas de ellas temen que desciendan sus ventas y la clientela demande menos carnes a raíz de las palabras del ministro.

"Puede que baje el consumo de carne", cree Ernesto Reina, carnicero de El Culebrín. No obstante, de momento "no ha hecho a nadie dejar de comprarla". Él, muy crítico con las palabras de Garzón, al que califica de "tonto", le preocupa que ocurra igual que "con las vacas locas o la gripe del pollo". Dos crisis cárnicas que hicieron descender las ventas considerablemente durante unos meses. Y no se olvida de la última de ellas: la listeriosis en la carne mechada. "Aunque todos sabían que era cosa de una sola marca, nadie pedía carne mechada y no se vendía nada de ninguna marca", recuerda Reina sobre el problema provocado por la empresa Magrudis en 2019. Alberto Granado, de la carnicería Dehesa La Adelfa, opina en la misma línea. "Estoy vendiendo igual que antes de las palabras del ministro", explica el chacinero, quien no ha escuchado a sus clientes comentar el asunto cuando han visitado su establecimiento. Sin embargo, cree que la campaña iniciada por Garzón "es una metedura de pata gorda" y "eso no se puede decir así".

Sólo en Sevilla capital hay más de un centenar de estos establecimientos, que son el último eslabón de una cadena que comienza en el campo y en las granjas, donde se crían los animales que llegarán a las mesas de domicilios y restaurantes. Uno de sus representantes es Ricardo Sierra, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja-Sevilla). Sierra anuncia que la organización ha declarado al ministro de Consumo "persona non grata" y, "si no rectifica" sobre sus declaraciones respecto a la carne, instará al presidente Pedro Sánchez a que decrete su "cese inmediato". Asaja-Sevilla, además, señala que es "absolutamente falso que la ganadería sea el sector que más gases de efecto invernadero emite". Ponen como ejemplos a sectores como el transporte, la industria o la generación eléctrica, que "triplican e incluso cuadruplican las emisiones de la ganadería, que es además un sector de actividad que se desarrolla en un ámbito (dehesas y pastizales) que captura CO2". Una defensa que también se hace desde el plano económico, destacando las 350.000 explotaciones ganaderas, el medio millón de empleos que genera el sector y la facturación de 28.000 millones de euros anuales. Un dato que permite al sector cárnico aportar el 2,2% por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español.

La XXXVI Jornada Ganadera, Forestal y de la Dehesa, un encuentro que se celebró la pasada semana en Cazalla de la Sierra y al que asistieron un centenar de ganaderos de toda la provincia, sirvió de punto de encuentro de indignados con el ministro de Unidas Podemos: "Yerra en los datos, en el análisis y en las conclusiones, en una clara muestra de ineptitud, desconocimiento e irresponsabilidad". Unas palabras que representan el sentir del sector cárnico en estos momentos, que se ha unido para reivindicar sus productos ante la iniciativa del ministro de Consumo por reducir la ingesta carnívora en España. La guerra del chuletón, como ya se conoce a esta polémica surgida en el terreno político y de las redes sociales, ya se libra en cada comercio.