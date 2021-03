Hospital Macarena, tecnología inteligente para recuperar las manos

Un estudio multicéntrico liderado por el Hospital Macarena ha permitido implantar, con éxito, tecnología inteligente para la recuperación de pacientes afectados por fracturas y otros problemas muy limitantes en manos, dedos y muñecas.

A través de una aplicación (app) los pacientes pueden acceder a tratamientos, que facilitan la rehabilitación de manera temprana, tras una lesión que puede afectar de manera severa la calidad de vida. Mediante una tablet, la app ofrece un programa de ejercicios terapéuticos personalizados y ajustados a cada dolencia.

El paciente solo tiene que tocar la pantalla de su tablet y seguir recorridos marcados por el sistema inteligente. La aplicación crea una batería de ejercicios según la patología y el momento de recuperación del paciente que cubre cada una de las funcionalidades de la muñeca y mano. Durante los ejercicios el sistema inteligente permite, además, monitorizar al paciente, de manera que el especialista recibe información con los resultados y su evolución clínica.

A diferencia del sistema convencional basado en ejercicios descritos en un papel, la nueva herramienta permite personalizar un plan adaptado para cada persona. La dificultad de cada ejercicio es modificada por el propio sistema de manera automática.

Un paso más de la telemedicina

Bautizada como ReHand, esta tecnología inteligente se presenta como un paso más en telemedicina aplicada en la rehabilitación de miembros superiores, sin necesidad de que el paciente se desplace. Un avance en momentos actuales marcados por la pandemia y por las restricciones a la movilidad impuestas por el Covid.

Hasta ahora, el método convencional para la rehabilitación post quirúrgica consistía en facilitar una hoja de papel que los especialistas entregan a los pacientes con instrucciones de los ejercicios que debe hacer; o bien en sesiones presenciales de fisioterapia en centros especializados.

Esta app es “una solución extraordinaria a los problemas tras la cirugía de la mano”, destaca la doctora Ángeles García Frasquet, responsable del Servicio de Cirugía Ortopédica del Hospital Macarena.

“Tras el quirófano las patologías que tratamos requieren una rehabilitación precoz y muchas veces el sistema no lo permite. Con la app el paciente no sólo puede iniciar su recuperación, sino es que además, la herramienta nos envía la información acerca de si el paciente está cumplimentando su prescripción o no, y la ganancia que tiene”, añade la doctora García Frasquet.

Entre otras patologías o lesiones que afectan a las manos destacan las fracturas de muñeca, el síndrome del túnel carpiano, y procesos quirúrgicos. Cada año al Hospital Macarena llegan en torno a 1.000 casos de fracturas de muñeca y mano.

“A finales del 2016 empezamos con un estudio piloto donde se recogían la patologías más frecuentes tratadas en nuestra Unidad, como pueden ser el síndrome de túnel carpiano, las fracturas de radio distal o las fracturas de metacarpianos. Posteriormente el estudio fue abarcando toda la patología vista en consulta”, explica la doctora Isabel Nieto, cirujano y miembro del equipo.

Para el manejo de la nueva tecnología desarrollada y pilotada en Sevilla, “cada paciente recibe un código de acceso de su médico para acceder en la app al programa prescrito y así realiza los ejercicios tocando la pantalla de su tablet de forma guiada y controlada”, añade el fisioterapeuta Alejandro Suero, miembro del equipo de investigación.

Pilotaje con fondos andaluces y europeos

ReHand comenzó a pilotarse en 2017 en el Hospital Macarena y ha contado con financiación de la Consejería de Salud de Andalucía y del Instituto Europeo de Tecnología en Salud (EIT Health) de la Comisión Europea.

El equipo de Cirugía de la Mano del Hospital Universitario Virgen de la Macarena liderado por las doctoras María Ángeles García Frasquet e Isabel Nieto junto con el Servicio de Rehabilitación a cargo del doctor Manuel Rodríguez Piñero ha dirigido el proyecto.

“Gracias a Rehand semanalmente vemos la evolución de nuestros pacientes accediendo a las hojas de registro que nos envían los fisioterapeutas y tenemos la posibilidad de contactar con aquellos pacientes que no evolucionan como deberían, preguntarles si han tenido algún problema y/o citarlos antes de lo previsto si consideramos que no van bien”, detalla la doctora Nieto.

Tras dos ensayos clínicos multicéntricos en los que participaron seis hospitales del Sistema Sanitario Público Andaluz y con más de 600 pacientes, los resultados obtenidos mostraron una mayor efectividad del sistema ReHand frente a los métodos convencionales, según explican los investigadores.

ReHand ha obtenido el premio a la mejor comunicación en el último congreso nacional de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología; y los resultados de los ensayos clínicos se han publicado en congresos internacionales como el Congreso Europeo de Cirugía y Terapia de Mano (EFSSH-EFSHT 2020); así como en revista académicas especialiadas y de gran impacto a nivel internacional, como es The Journal of Hand Therapy.

Gran utilidad en tiempos Covid

“Durante el confinamiento vivido por el Covid nos ayudó a monitorizar a nuestros pacientes desde su casa y poder así hacer un seguimiento de ellos. En estos algo más de cuatro años que llevamos trabajando con Rehand se han incluido más de 600 pacientes, hemos obtenido unos resultados muy buenos con unos datos de recuperación funcional superiores a los obtenidos con las clásicas recomendaciones que dábamos a los pacientes; y en general nuestros pacientes se encuentran muy satisfechos”, concluye la doctora Nieto.

Entre otros reconocimientos, este proyecto ha logrado el Premio innovación y nuevas tecnologías Ayuntamiento de Sevilla y Cámara de Comercio; Premio Nacional DomusVi a la innovación socio-sanitaria; Premio a la mejor comunicación del Congreso SECOT 2020; y el Sello de Excelencia de la Comisión Europea.

Centros, tanto dentro como fuera de España, han implantado ya este sistema. En estos momentos esta tecnología inteligente para recuperar las manos aspira a formar parte del sistema sanitario público de Andalucía como una herramienta informática más a disposición de los especialistas y los pacientes.