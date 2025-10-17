El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe acelera su transición ecológica y logra reducir un 18% su huella de carbono

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha logrado reducir un 18% su huella de carbono en apenas un año, una cifra que equivale a eliminar de la carretera unos cien coches de gasolina. Este avance refleja el compromiso medioambiental del centro, que ha apostado por un modelo de gestión sostenible basado en la eficiencia energética, la digitalización y la implicación activa de sus profesionales.

Según la última verificación independiente realizada por la entidad SGS (Société Générale de Surveillance) bajo el estándar internacional GHG Protocol, el hospital generó en 2023 un total de 164 toneladas menos de CO₂ que el año anterior.

La auditoría mide anualmente las emisiones derivadas del funcionamiento del centro —desde la electricidad, la climatización o los gases medicinales, hasta los vehículos o equipos de emergencia— y refleja el resultado de una estrategia sostenida de ahorro energético y responsabilidad ambiental.

El descenso en las emisiones ha sido posible gracias a una política medioambiental que promueve el uso eficiente de los recursos y la reducción progresiva de los consumos.

En los últimos años, el hospital ha sustituido la iluminación convencional por sistemas LED de bajo consumo con apagado automático, y ha optimizado la climatización mediante un control centralizado que ajusta temperaturas y horarios según las necesidades de cada área.

La implicación del personal ha sido clave: la dirección ha impulsado campañas internas de sensibilización ambiental que fomentan el ahorro energético, el reciclaje y la reducción del papel y del plástico de un solo uso.

Uno de los hitos más relevantes ha sido la puesta en marcha, en 2024, de una instalación fotovoltaica de autoconsumo con 514 paneles solares situados en las cubiertas del hospital.

Entre junio y diciembre del pasado año, el sistema generó 206.892 kWh de energía limpia, el equivalente al 6 % del consumo anual eléctrico del centro.

La inversión total ascendió a 302.000 euros, de los cuales 62.455 euros proceden de los Fondos Next Generation EU. "Con esta instalación damos un paso más hacia un modelo hospitalario más verde, menos dependiente de la red eléctrica y con menor impacto sobre el entorno", explican fuentes del centro.

Además del ahorro energético, el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha incorporado medidas orientadas a reducir los desplazamientos de pacientes y familiares, facilitando la gestión digital de citas y la comunicación a través de la app HSJDA Salud.

Estas herramientas permiten disminuir el uso del papel y evitan viajes innecesarios, contribuyendo a una reducción indirecta de emisiones por transporte.

El compromiso con la sostenibilidad también se extiende al día a día: la instalación de fuentes de agua potable y la promoción de envases retornables en cafetería han reducido notablemente el consumo de plásticos.

El esfuerzo medioambiental del hospital ha sido reconocido a nivel nacional. En 2024, fue distinguido como Hospital Sostenible en los Premios Sanidad por el Clima, que valoran las mejores prácticas ecológicas en el ámbito sanitario.

El reconocimiento subraya el papel pionero de este centro sevillano en un sector con alto consumo energético y complejas exigencias técnicas. "La sanidad también puede y debe ser sostenible. Cuidar del planeta es otra forma de cuidar de las personas", afirman desde la dirección.

El compromiso ambiental del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe forma parte de la Estrategia de Sostenibilidad Energética y Ambiental que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios aplica en todos sus centros de Andalucía.

Este plan incluye proyectos de autoconsumo fotovoltaico, digitalización con inteligencia artificial (BMS) para monitorizar consumos, y la modernización de los sistemas de producción de frío y calor con el fin de avanzar en la descarbonización progresiva.

Desde 2021, el hospital de Bormujos verifica cada año su huella de carbono como herramienta de mejora continua y compromiso ético. La reducción del 18% alcanzada en el último ejercicio no solo supone un logro ambiental, sino un paso más hacia un modelo sanitario responsable, eficiente y coherente con los valores fundacionales de la Orden: hospitalidad, respeto y responsabilidad.