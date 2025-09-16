El Hospital de Valme se convierte en sede del examen europeo de Anestesiología y Cuidados Intensivos

Celebración del examen con la doctora María Ruano y el inspector de la sociedad científica europea de Anestesiología, el doctor Zeev Goldik, como responsables.

El Hospital Universitario de Valme ha sido seleccionado como nueva sede acreditada por la Sociedad Europea de Anestesiología y Cuidados Intensivos (ESAIC) para la realización de los exámenes del Diploma Europeo de Anestesiología y Cuidados Intensivos (EDAIC), una de las certificaciones más prestigiosas a nivel internacional en esta especialidad médica.

Este reconocimiento supone un importante respaldo al prestigio asistencial y docente del servicio de Anestesiología de este centro sevillano, que ya se posicionaba como referente nacional en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio y dolor crónico, y que ahora se consolida también como espacio de formación de excelencia con proyección europea.

El Diploma EDAIC, avalado por el Consejo Europeo de Anestesiología y el Consejo Europeo de Evaluaciones Médicas Especializadas, acredita que un anestesiólogo ha sido evaluado por un organismo independiente y cumple con los altos estándares formativos recogidos en los Requerimientos Europeos de Formación Especializada. Pueden optar a esta certificación tanto médicos residentes de tercer y cuarto año como especialistas en activo.

“Supone un plus en la formación y un esfuerzo por la excelencia profesional”, destaca Mercedes Echevarría, jefa del servicio de Anestesiología de Valme.

Un referente internacional como inspector

La reciente convocatoria celebrada en el Hospital Universitario de Valme ha reunido a una decena de aspirantes, la mitad de ellos procedentes del propio centro sevillano. El resto acudió desde hospitales de Badajoz, Cáceres, Campo de Gibraltar e incluso Londres. La prueba escrita, con una duración de cuatro horas, incluye dos bloques con un total de 600 preguntas tipo verdadero/falso, que evalúan tanto conocimientos básicos como clínicos propios de la especialidad.

Esta edición ha contado con la presencia como inspector del prestigioso anestesiólogo Zeev Goldik, ex presidente de la ESAIC y del comité del EDAIC, lo que da aún más valor al reconocimiento obtenido por el hospital.

La acreditación ha sido posible gracias a la iniciativa de la doctora María Ruano, anestesióloga del hospital, quien ha liderado el proceso para que Valme pudiera integrarse en la red europea de sedes examinadoras, con el apoyo del equipo directivo del servicio y la colaboración de la doctora Belén Estero como asistente del proceso. La Unidad de Formación del hospital ha proporcionado las instalaciones necesarias, adaptadas a los exigentes estándares de la ESAIC.

Ruano subraya que este paso "acerca la prueba a los aspirantes del sur de España y mejora su accesibilidad geográfica", al tiempo que destaca el compromiso docente del servicio.

La incorporación de Valme a esta red de sedes europeas refuerza el reconocimiento de su servicio de Anestesiología, ya considerado referencia en Andalucía para técnicas avanzadas de bloqueo ecoguiado y tratamiento intervencionista del dolor. Estas áreas atraen a numerosos residentes de otras comunidades que realizan rotaciones formativas en el hospital.

El hito alcanzado también alinea al hospital sevillano con las políticas de excelencia y seguridad del paciente promovidas por la ESAIC, centradas en la mejora continua de la calidad asistencial, la investigación y la formación médica especializada.