El Hospital Viamed Fátima introduce en España una revolucionaria cirugía tiroidea sin cicatriz visible

El Hospital Viamed Fátima se posiciona a la vanguardia internacional al introducir la novedosa técnica laparoscópica a través de la axila, una vía remota que garantiza la ausencia de cicatriz cervical y mayor satisfacción estética, a la vez que ofrece una recuperación funcional más rápida, menos dolor en el postoperatorio y una mejor reincorporación a las actividades cotidianas.

Este procedimiento, que evita la clásica incisión anterior, es una tendencia consolidada en países como Corea del Sur, Estados Unidos e Italia, y refuerza el compromiso del centro con la innovación y las alternativas estéticamente superiores para los pacientes

El doctor Cañete en quirófano. / M. G.

La técnica se realizó el 1 de octubre de 2025 por el doctor Jesús Cañete, cirujano general, y representa un avance significativo al ofrecer un abordaje mínimamente invasivo que evita por completo la clásica incisión visible en la parte anterior del cuello.

El principal atractivo de esta técnica radica en su impacto estético. El acceso a la glándula tiroides se realiza a través de la axila, una vía remota poco frecuente en este tipo de intervenciones, lo que permite eliminar una de las principales preocupaciones de quienes se someten a esta cirugía: la presencia de una cicatriz visible en el cuello. La paciente intervenida, de hecho, no presentó cicatrices visibles en el cuello después de la cirugía. Este procedimiento innovador combina la precisión quirúrgica con unos resultados estéticos excepcionales, lo que se traduce en una mayor satisfacción estética para el paciente, especialmente en perfiles jóvenes.

Además del beneficio estético, la cirugía por vía axilar ofrece importantes ventajas funcionales y de recuperación. El paciente consigue una recuperación funcional más rápida, experimenta menos dolor en el postoperatorio, y logra una mejor reincorporación a sus actividades cotidianas. Al evitar cortes en la musculatura anterior del cuello, también se ha observado una recuperación de la movilidad cervical significativamente más rápida, lo que supone un beneficio funcional inmediato en la calidad de vida postoperatoria.

La implementación de la cirugía tiroidea por vía axilar laparoscópica sitúa a Viamed Fátima como referente en cirugía endocrina y refuerza su compromiso con la innovación quirúrgica. Esta técnica se enmarca dentro de los “abordajes remotos” que se han ido extendiendo en hospitales de referencia a nivel internacional. Países como Corea del Sur, Estados Unidos e Italia ya han consolidado el uso de este tipo de procedimientos.

Esta cirugía se apoya en tecnología de punta para garantizar la seguridad del paciente. El procedimiento utiliza cámaras de alta definición e instrumental laparoscópico especializado. Adicionalmente, en muchos casos, se emplean sistemas de monitorización intraoperatoria de los nervios laríngeos para asegurar que la voz del paciente no se vea afectada.

Esta técnica mínimamente invasiva no está indicada para todos los pacientes. Factores como el tamaño del tiroides, la presencia de tumores malignos con extensión, o ciertas características anatómicas específicas pueden limitar su aplicación. Generalmente, su uso se ha consolidado en perfiles de pacientes con casos benignos o nódulos tiroideos seleccionados.