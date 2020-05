Los hosteleros culpan a la Junta de los pocos bares abiertos

La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha realizado el balance de la primera semana de la fase 1 del plan de la desescalada del Gobierno, en la que se les permite abrir sólo terrazas y con un 50% del aforo del que tienen, y han calculado que han abierto menos de una quinta parte de los establecimientos del sector en la capital. Según detalló la patronal en una nota de prensa, han retomado su actividad empresarial entre 800 y 900 establecimientos de restauración, de los más de 5.000 con los que cuenta Sevilla.

En palabras del presidente, Antonio Luque, ha sido una semana de primeras aperturas "con mucha incertidumbre". "Hemos trabajado con medidas que han imposibilitado la apertura de los negocios para muchos hosteleros, ya que las restricciones han hecho inviable el trabajo", afirmó.

Luque señaló que la baja cifra de apertura se debe "en gran parte" al decreto 155/2018 de la Junta de Andalucía, que mantiene paralizada la concesión de nuevas licencias de veladores. "Hay muchos bares aún sin licencia por culpa de esto. Son muchos los que nos han pedido asesoramiento porque pidieron su licencia hace años y al no estar concedida por este decreto no han podido abrir y por supuesto, no están facturando absolutamente nada", resume.

La patronal sevillana ha realizado un balance tras estos primeros días de vuelta al trabajo en el que los hosteleros y el público poco a poco se están adaptando a la nueva situación. Según el presidente, para trabajar necesitan ayuda y hay que revisar que se pueda servir en el aforo interior al 40%, puesto que "debería ser suficiente obligando al cumplimiento de la distancia de dos metros entre cada mesa".

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia agradeció al Ayuntamiento la flexibilidad de la norma con la ampliación de las terrazas, pero tras esta primera semana Luque advierte de que "serán muy pocos "los bares que se podrán beneficiar, en torno a 100, debido al "poco espacio" que hay libre para poder aplicar la ampliación del espacio en dichas terrazas. "Cada establecimiento está en una zona concreta, y al no estar tampoco revisadas las zonas acústicamente saturadas (zonas ZAS) hay pocos que cumplen todas las condiciones necesarias para ampliar su espacio", apuntó. Según Luque, para todo esto y para poder ampliar las terrazas de veladores, necesitan ocupar zonas públicas "para abrir con una mínima rentabilidad" e incorporar a empleados. Por último, el presidente de la patronal lanzó un llamamiento a la responsabilidad de los hosteleros para el cumplimiento de la norma vigente, así como al consumidor, que debe seguir siendo respetuoso con la normativa del estado de alarma.