Los hosteleros vuelven a echarse a la calle para exigir ayudas contra la crisis

Los hosteleros de Sevilla se echaron ayer a la calle, una vez más, para protestar por la situación que sufre el sector a raíz de la pandemia del coronavirus. Lo hicieron en una marcha que partió, pasada las once de la mañana, de la Plaza de la Campana y que llegó a la sede de la Delegación del Gobierno central, en la Plaza de España, donde se leyó un manifiesto en el que recodaron sus exigencias tanto al Ejecutivo central como al autonómico.

La asociación de hosteleros de Sevilla recordó que la pandemia y las restricciones que han impuesto las distintas administraciones para prevenir los contagios han provocado el cierre del 20 % de los bares y restaurantes de la provincia. Durante la marcha, el colectivo destacó que este sector representaba el 7% del PIB andaluz antes de que estallara la crisis. En la actualidad, según la asociación, nueve de cada diez parados andaluces proceden de la hostelería.

"Sin ayuda nos arruinan". Ése fue el lema de la pancarta que encabezó la protesta, donde participaron tanto hosteleros de la capital andaluza como de la provincia. En Sevilla la marcha fue secundada por unas mil personas según fuentes de la organización. También hubo dos caravanas de coches, una desde Condequinto y otra desde Castilleja de la Cuesta, que culminaron en Plaza de Armas. La asociación que defiende los intereses del colectivo tuvo que tramitar permisos para que vinieran empresarios de municipios como Montellano, donde la movilidad está restringida por la alta tasa de contagios que presenta.

El presidente de los hosteleros sevillanos, Antonio Luque, en la cabecera de la manifestación, recordó que uno de los objetivos de la protesta era exigir al Gobierno central ayudas directas al sector, ya que España es "el único país de la Unión Europea que no ha destinado ayudas a este colectivo". En este punto, Luque dudó de que los 7.000 millones de euros que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido para los sectores más perjudicados por la crisis del Covid vayan a llegar a los hosteleros. "Ya es la tercera vez que nos lo prometen y, por ahora, no hemos recibido nada, sólo los 1.000 euros para los autónomos", refirió el presidente de la asociación que representa a dicho gremio.

La otra reclamación de la protesta de ayer -convocada a nivel nacional y autonómico- fue que se reduzcan las restricciones que se aplican en esta actividad desde el inicio de la pandemia, hace ahora un año. Por tal motivo, exigieron que, como en la Comunidad de Madrid, el toque de queda se retrase a las once de la noche, lo que permitiría que se puedan servir cenas hasta las 22:30, especialmente en unas fechas que vienen acompañadas del buen tiempo y del cambio de horario a partir del 28 de marzo, por lo que anochecerá más tarde.

Luque advirtió a las administraciones que, en caso de que se produzca una cuarta ola de contagios, la hostelería no puede ser, otra vez, la actividad más "perjudicada" por las restricciones, "ya que no lo soportaría". "No seremos los responsables de esa cuarta ola", insistió el representante del sector, quien explicó que "aunque se vean los bares llenos los fines de semana, la situación que atravesamos es crítica".

Con estas palabras el presidente del colectivo se refirió a las imágenes de días recientes, cuando las terrazas de los bares estuvieron repletas de clientes. Unas declaraciones que tienen especial importancia en vísperas de que la Junta decida las medidas que se aplicarán en Semana Santa, para la que se prevé que se permita la movilidad entre las provincias andaluzas, aunque no los desplazamientos de ocio entre comunidades, algo que afectará de lleno a los negocios condicionados por el turismo.