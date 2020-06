“Todos tenemos una historia maravillosa que contar”

Dicen que Sevilla es la ciudad de la “Esperanza”, pero también de la “ilusión”. Tras 20 años de trabajo sin parar -casi de sol a sol- en el sector Turismo y eventos, Esther Robles (sevillana de 41 años) decidió un buen día dar un giro a su vida y dedicar más tiempo a la familia, pero seguir trabajando en lo que más le gustaba: “Desde casa, con eventos organizados por mí y dándoles mi esencia”.

De este modo hace algo más de un año proyectó -apoyada en su perfil de Instagram- “Ilusiones sobre la mesa” (@Ilusionessobrelamesa): comensales desconocidos en su casa, un invitado ilustre y una gastronomía exquisita en un ambiente familiar.

“Siempre he sido de mucha iniciativa, muy ‘echá palante’ y no paro hasta conseguir lo que me propongo”, reconoce esta Licenciada en Dirección y Gestión de Empresas turísticas. Madre de tres hijos, presume de pareja sin tapujos: “¡Estoy casada con mi novio de toda la vida!, llevamos 25 años juntos, en unos días haremos 15 años de matrimonio”.

Amante de la lectura, salir a correr, la decoración, reconoce que le encanta “recibir invitados en casa y que todo el mundo disfrute”.

Alegre, extrovertida y con don de gentes, así podemos definir a Esther, una persona positiva que siempre mira a la vida de frente con una sonrisa. Expresión, característica en ella, que no ha desaparecido de su rostro durante todo el tiempo que ha durado esta entrevista vía Skype.

- 'Ilusiones sobre la mesa' arrancó un 8-M de 2019, Día Internacional de la Mujer. ¿Coincidencia o a propósito?

- ¡Coincidencia totalmente! No me di ni cuenta hasta casi unos días antes porque alguien me lo comentó pensando que había sido a propósito. Todo empezó a fraguarse en mi cabeza en Navidades y ya en Enero tomé la decisión y en Marzo estaba ya inaugurando mi primera noche en casa.

- Después de dar un giro a todo, ¿Cómo concilia ahora vida laboral y familiar?

- Tengo un marido que entre los dos hacemos un súper equipo. Intento que las mañanas, mientras los niños están en el colegio, aprovechar las horas al máximo porque en cuanto llegan al mediodía entre el almuerzo, extraescolares y deberes es todo más complicado, pero mi marido y yo nos vamos turnando las tardes para poder trabajar los dos.

"Tengo un marido que entre los dos hacemos un súper equipo"

Las noches de las cenas los niños se van a casa de mis padres que viven muy cerquita y mi marido es un currante más. Esa noche el pobre no para, como yo digo él está en el backstage de la cocina, organizando todo lo que el catering nos ha preparado, descorchando botellas de vino, sirviendo…

Entre los dos atendemos a nuestros invitados para que se sientan como en casa, nos encanta recibir y que todo el mundo disfrute como si estuvieran en su casa, hemos hecho muchos amigos desde que empezó todo porque es un proyecto precioso y de mucho aprendizaje.

¿Cómo acudir a ‘Ilusiones sobre la mesa’? El coste de las cenas es siempre el mismo para cada invitado, son 40€/persona y disfrutan de una experiencia “con los cinco sentidos”. Disfrutan de un “maravilloso catering, unos vinos estupendos, postres deliciosos, un fotógrafo profesional que capta los mejores momentos, detalles y emociones de cada uno de los asistentes y se llevan siempre esa sensación de que las horas han pasado volando, de que no han mirado el reloj, de que todos al final somos iguales, cada uno con una historia de vida maravillosa y la generosidad de todo el mundo de compartir sus emociones sin conocerse”. Llegan a casa de Esther Robles sin conocerse unos a otros y salen como si se conocieran de toda la vida.Para poder asistir sólo tienen que contactar con @Ilusionessobrelamesa o escribir un mail a ilusionesobrelamesa@gmail.com.

- Esta semana reinicia las cenas tras el periodo de confinamiento. ¿Qué medidas anti Covid-19 ha tenido que llevar a cabo?

- Pues sí, por fin puedo empezar. He estado esperando mucho porque quería estar segura de que lo podíamos hacer y de que todo el mundo se sintiera tranquilo al venir a casa. La primera medida será que tendremos un kit en la entrada con gel y todo lo necesario para desinfectar antes de entrar.

"A partir de ahora estrenamos espacio, ¡qué mejor sitio que mi terraza y en verano!"

Será en mi casa, como siempre, pero estrenamos espacio, ¡qué mejor sitio que mi terraza y en verano! Al aire libre no habrá ningún problema y disfrutaremos de la primera cena a la luz de la luna y las estrellas.

La terraza tendrá un cambio total para disfrutarla al máximo, habrá detalles para los invitados y alguna sorpresa que aún no puedo desvelar.

- ¿Quién será el próximo invitado que abrirá esta nueva temporada?

- Pues inauguramos temporada con José Pablo y María José de @Atomarpormundo, periodistas que tras una crisis se reinventaron dando la vuelta al mundo con 20€ al día y que tras esta nueva crisis que estamos viviendo vamos a viajar con ellos desde casa y conocer todas las posibilidades de lugares maravillosos que tenemos en España y la oportunidad de estar con ellos viviendo una experiencia única.

Si Dios quiere, continuaremos todas las semanas y ahora en la temporada de verano pasamos a los jueves noche en lugar de los viernes.

Tengo preparados unos invitados estupendos como el súper equipo del Tour Motivacional Policial, Marta Vidal de @martaestaharta, María de @colatrupeacuestas y numerosos invitados expertos más con los que estoy cerrando fechas que poco a poco iré anunciando por redes sociales.

"Han pasado por casa ya más de 300 personas y casi 40 invitados/expertos"

- ¿Qué tipo de invitados son los que se sientan sobre la mesa?

- Desde que todo comenzó han pasado por casa ya más de 300 personas y casi 40 invitados/expertos. Los invitados que se sientan a la mesa en mi casa son de todos los sectores y cada semana diferentes, hemos hablado de moda, de coaching, de redes sociales e influencers, de organización de bodas y eventos, de música, toros, fútbol, nutrición, educación, familia, resiliencia, del trabajo de la policía…

Han pasado por aquí el diseñador Rafa García Forcada, el ex futbolista del Betis Rafael Gordillo, los cantantes José Manuel Soto, Hugo Salazar y Javi Moya de ‘La Voz’, el chef Daniel del Toro, el torero Manuel Escribano, el relaciones públicas Carlos Telmo, las wedding planner Lidia y Patricia de Weddings With Love, la doctora en Pedagogía Carmen López y la Coach Gemma Ramírez, los actores Ana Ruiz y Miguel Diosdado, los actores Alberto y Alfonso de Los Compadres… y muchísimos más.

- Detrás hay un gran trabajo de producción. ¿Todo sola?

- ‘Ilusiones sobre la mesa’ lleva un trabajo detrás tremendo de contactar con invitados que quieran sumarse a este proyecto, que sean interesantes y que atraigan a la gente a venir a las cenas y vivir esta experiencia.

Después el organizar a los proveedores catering, flores, fotógrafos, vinos, postres… Intento también ayudar y colaborar con productos andaluces y proveedores que estén empezando para darlos a conocer y porque aquí tenemos unos productos maravillosos que hay que consumir y más ahora que nunca.

De momento, todo lo hago yo sola y con la ayuda de mi marido en todo lo que puede y la noche de la cena si no estuviera él sería imposible, somos un equipo y ese día estamos entregados al máximo a nuestros invitados. Cuando se marchan y cerramos la puerta de casa es una satisfacción tan grande que no sé ni cómo explicarlo.

- ¿Cómo ha resistido 'Ilusiones sobre la mesa' durante el confinamiento?

- Como todo fue tan deprisa, tuve que cancelar todas las cenas de Marzo, eventos que sigo realizando además de las cenas, la fiesta del primer aniversario y ya no pude publicar la temporada nueva.

Los primeros días fueron pensando que iban a ser quince días y que aprovecharía para poner al día papeleo, la web (www.ilusionessobrelamesa.es)… etc. Pero a medida que avanzaban los días decidí que la gente que me seguía, que están siempre ahí y que si no pueden venir a casa no se pierden los directos de las cenas, tenían que seguir disfrutando de esto tan bonito desde casa.

Así que creé ‘La hora del café con Ilusiones’: todos los días a las 17:00 horas hemos estado durante todo el confinamiento en directo con un invitado diferente y a la gente le ha encantado y yo he estado feliz. No he parado de trabajar y disfrutar viendo que la gente seguía desde esa ventanita de Instagram deseando volver a casa en cuanto todo esto acabara.

- Una iniciativa que ya triunfa en otras grandes urbes de España, pero que en Andalucía es pionera, ¿verdad?

- Sí, un proyecto que ya existía en alguna otra ciudad y que aquí he sido la primera dándole mi estilo, experiencia y profesionalidad que me ha dado toda una vida dedicada a los eventos y las relaciones públicas. Eso intento plasmarlo en todas las cenas y eventos que organizo.

"Observo mucho las caras de mis invitados para ver si están cómodos"

- 'Ilusiones sobre la mesa' habrá vivido multitud de anécdotas, ¿puede destacar alguna?

- (Cara de emoción) ¡Uf! Se viven momentos tan bonitos… Observo mucho las caras de mis invitados para ver si están cómodos, si lo están pasado bien, si les falta algo de beber…o cualquier cosa. Es muy gracioso cuando vienen parejas que la mujer es muy seguidora mía, pero el marido no tiene ni idea de a lo que viene y menos a cenar a casa de unos desconocidos, la cara cuando llegan es súper curiosa, pero cuando ya están en mitad de la noche se lo están pasando igual de bien o mejor que su mujer (risas).

En la cena con el cantante Javi Moya disfrutamos de su maravillosa voz, pero fue muy divertido cuando me pidió un papel y un boli y se pegó un rato escuchando a los asistentes escribiendo y cuando acabó la noche había compuesto una canción con la vida de todos ellos. Nos la cantó y fue una maravilla.

La cena con los actores Alberto y Alfonso (Los Compadres) fue de lo más divertido que os podáis imaginar, nos dolía la cara ya de reírnos.

Otra cena maravillosa fue con Cristina Mata de @lasonrisadecristina, una mujer que nos emocionó y nos dio una lección de vida increíble.

- ¿Alguna novedad para los próximos meses?

- El proyecto sigue al pie del cañón, cada vez voy exigiéndome más para que la gente disfrute con ‘Ilusiones sobre la mesa’. Próximamente tendremos de invitado a un presentador de televisión, a una modelo, a una empresaria andaluza…

Sigo apostando por gente que nos aporte a todos porque el lema de este proyecto es que #todostenemosunahistoriaquecontar. Como última novedad y que aún no lo he anunciado es que ‘Ilusiones sobre la mesa’ también puede organizarse a la medida de los clientes y en exclusiva para un grupo cerrado de personas.

Si quieres organizar una cena en petit comité para ti y un grupo de personas y amigos con un invitado en exclusiva todo puede hacerse realidad.