La redada ha resultado en la detención de al menos cinco individuos pertenecientes a una banda criminal responsable de más de veinte robos a lo largo de las comunidades de Andalucía y Extremadura.
1/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
2/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
3/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
4/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
5/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
6/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
7/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
8/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
9/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
10/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
11/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
12/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
13/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
14/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
15/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
16/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
17/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
18/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
19/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
20/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
21/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
22/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
23/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
24/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
25/25
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
/
Juan Carlos Vázquez Osuna