Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas
Las imágenes de la operación policial en las Tres Mil Viviendas / Juan Carlos Vázquez Osuna

Operación policial en las Tres Mil Viviendas para atrapar a una banda de aluniceros

La redada ha resultado en la detención de al menos cinco individuos pertenecientes a una banda criminal responsable de más de veinte robos a lo largo de las comunidades de Andalucía y Extremadura.

