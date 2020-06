“Hemos pasado de ‘confinados’ a ‘confiados’”

Enrique Jiménez (42 años) nació en Sevilla y se crio en un barrio humilde de la localidad de San Juan de Aznalfarache castigado por la droga en los años noventa.

Su padre, empleado de Astilleros en la capital hispalense y, su madre, pendiente de la educación de tres hijos, de los cuales nuestro entrevistado es el mayor. Tras una adolescencia marcada por la falta de motivación, ingresó en el Ejército Profesional.

Meses después y “dándome cuenta de que aún me quedaban cartuchos por gastar y poder formarme para el futuro” recuperó su trayectoria educativa y estudió Magisterio. Con una trayectoria sorprendentemente impecable empezó a prepararse las oposiciones para Maestro: “Dándome de bruces con la dureza que supone ser opositor. Nunca digas de esta agua no beberé, como así me juré cuando colgué el uniforme militar, porque 8 años después empecé a compaginar la oposición de magisterio con la oposición para la Policía Nacional”.

En pocos meses, Jiménez pasó de estar dando clases en academias para jóvenes de instituto a portar un arma y trabajar en el duro distrito madrileño de Villa de Vallecas.

El gol de Iniesta en la final del mundial marcó su último servicio en la capital de España antes de regresar a Sevilla.

Actualmente trabaja en la Comisaría Local de Coria del Río ejerciendo labores de seguridad ciudadana con la ilusión de un recién jurado. Al mismo tiempo, compagina su ascendente proyección como Influencer en oposiciones.

- Está considerado como uno de los mayores Influencers en oposiciones de Policía, ¿Cómo le llega este reconocimiento?

- A través del crecimiento que tuve a través de Instagram contando mi experiencia como opositor con el reto conseguido y dando consejos a los opositores del presente, la editorial MAD (las más reconocida en el mundo oposiciones) realizó y publicó un estudio de los mayores Influencers de diferentes temáticas de la Administración General del Estado.

"La noticia me sorprendió cuando aparecí representando a los opositores de la Policía Nacional"

La noticia me sorprendió cuando aparecí representando a los opositores de la Policía Nacional cosa que me hizo ver que lo que estaba haciendo casi como un hobbie se estaba convirtiendo en una responsabilidad añadida.

Nunca tuve redes sociales y a día de hoy la que controlo y manejo se trata de la filosofía que desprende un casi estilo de vida que marca la decisión de opositar. Sigo velando por mi intimidad en la medida de lo posible.

- ¿Cómo es su día a día como Influencer?

- Viene salpicado por no dejar de aprender de lo que hacen y aportan otros compañeros. Para mí no lo considero una atadura ni esclavizarte aportando contenidos a diario.

"Intento ser serio, profesional y empático con mis seguidores"

Sí es cierto que intento ser serio, profesional y empático con mis seguidores. También te exiges más porque entras en un bucle que hay que saber gestionar sin que la presión te pueda.

El día que considere que es más una obligación que un reto no dudaré en dejar hueco a otros compañeros que sigan la senda de ayudar al opositor desde el prisma que yo lo hago.

- El mundo de los Influencers de oposiciones está conquistando cada vez más las redes sociales. Un nicho, por día mayor, donde hay mucha más presencia de mujeres que de hombres.

- Pienso que la creación de contenidos en redes sociales está reinado por las mujeres. Como bien has comentado se trata de un nicho concreto y que a su vez representa la realidad global.

Hay muchísimas menos mujeres que hombres trabajando para las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como opositando crece el número, pero no alcanzan el porcentaje paritario, pero su aparición en redes es más impactante que la de los hombres sin atreverme a hacer un análisis exacto.

Solo toca aprender de ellas y darles la enhorabuena por la imagen que representan y dan.

- ¿Cómo se organiza para ser Policía, Influencer y padre de familia?

- El día dura 24 horas para todos. Elimino tiempos vacíos, horas de televisión, selecciono mi tiempo de información de noticias para ver qué pasa en el mundo (es obligatorio).

Creo que me llegó un momento de mi vida en la que el tiempo empieza a tomar cada vez más valor. Casi de manera obsesiva exprimo ese tiempo en hacer cosas. Quiero que mis hijos vean lo que hago, emprendo o creo.

"Hay que dejar huella, tomar la decisión de hacer y no mirar cómo lo hacen"

No me pesa cuando analizo lo que disfruto haciendo cosas que están a mi alcance laboral, intelectual y profesional. Hay que dejar huella, tomar la decisión de hacer y no mirar cómo lo hacen. La Policía me marca mis horarios innegociables.

A partir de ahí relleno huecos para seguir creciendo personalmente. Mi familia se va acostumbrando a este ritmo, los hago participar, me acompañan a las ponencias e incluso los subo al escenario para que vean el mundo desde una perspectiva diferente.

- ¿Cómo ha vivido la experiencia de su primer libro 'De opositor a Policía'? ¿Tiene pensado nueva publicación?

- Ha sido y es actualmente un sueño del que no quiero despertar. 'De opositor a Policía' me ha cambiado mi vida. Ha sido el motor del cambio, me ha permitido viajar por España presentando el libro, conocer a cientos y cientos de alumnos, formadores, editoriales, participar en prensa, radio y televisión.

“El libro me ha cambiado mi vida. Ha sido y es un sueño del que no quiero despertar"

A día de hoy más de un 25% de los opositores a Policía Nacional me conocen y no por mi nombre sino por el título del libro.

Como anécdotas me guardo algunos momentos en los que me han reconocido o alguna sorpresa que hemos preparado para seguidores que hacen que acumule recuerdos imborrables.

La decisión de escribirlo fue la necesidad incontrolable de exteriorizar lo que había experimentado durante la oposición, a pesar de haber pasado más de 10 años desde mi apto en el momento de empezar a escribirlo, recordaba todo con un lujo de detalles que pude rescatar.

Te tiembla el pulso cuando sale publicado y temes por la crítica. Puedo asegurar que ‘De Opositor a Policía’ es #bestseller en su temática y eso te deja dormir con la sensación del trabajo bien hecho.

Y sí, tengo nuevos proyectos literarios que verán la luz de manera cronológica. El más cercano es la historia relatada de diversas vidas de opositores. Algunos con la meta alcanzada y otros aún en el camino. Seré coautor junto a mi compañero José Manuel Reyes (autor de ‘La Batalla de tus sueños’). Hemos unido fuerzas para ser más fuertes.

También tengo iniciada una novela que espero que no se alargue mucho en el tiempo y continúe la inspiración viva.

- ¿Qué es lo que más le enriquece como Influencer?

- Me encanta sentir la interacción con los seguidores y amigos, porque terminas siendo amigo. Intento quitarle la etiqueta virtual, aunque no podemos obviar que es una red social, pero lucho por conocer a todo el que me sorprende.

Utilizo siempre un feed back para avanzar, crecer y aprender. A muchos incluso los conozco cuando salgo de Sevilla, aviso de mi próximo destino y aprovecho para conocerlos en la medida de lo que cabe.

La familia está acostumbrada a recibir visitas de opositores a casa o a nuestro destino de vacaciones.

"La Policía me ha dado todo lo que tengo, me ha hecho ser así y volver al pasado sería volver a opositar"

- ¿Y como agente de Policía Nacional?

- Como policía no puedo describirlo sin emocionarme. La Policía Nacional me lo ha dado todo, mi creciente vocación, mis incansables ganas de ayudar, de mejorar el mundo desde mi patrullero, aportar mi granito de arena con o sin uniforme.

La Policía me ha dado todo lo que tengo, me ha hecho ser así y volver al pasado sería volver a opositar.

- Cuando nos conocimos memoricé una frase que me dijo: "Decidí ser Policía para luego ser todo lo demás".

- La Policía ha sido la llave, la chispa, la seguridad de lo que te planteas, te sientes respaldado por esta profesión. Siento que antes de ser policía tenía alma de formador, de producir cambios en las personas, pero esta profesión te da un plus de marca registrada de veracidad, seriedad y reconocimiento social que haga que cualquier idea que intento desarrollar la acompaño de mi dedicación a esta profesión y nos dote de un extra de atención social.

De ser oídos, que me lean, que me contesten emails o que pida ayuda para colaborar con una ONG. De ahí ese lema que utilicé en uno de mis posts y te comenté: “Decidí ser Policía para luego ser todo lo demás”.

- ¿Qué consejo le daría a ese lector que nos esté leyendo y piense seriamente opositar?

- Pues que el momento más duro y difícil es el de tomar la decisión. Si se ha tomado con buenos cimientos y analizando nuestras circunstancias, las excusas hay que apartarlas. Esta oposición es una prueba de cómo afrontar la vida, con valentía, coraje, sacrificio. Seguro que tu potencial está por encima de las exigencias que ofrece este proceso selectivo.

"A cada opositor le recuerdo que el fin de ser Policía es dar un excelente servicio a la ciudadanía"

- ¿Qué le llena más, ¿un excelente servicio como agente de la autoridad o una conferencia de éxito como Influencer?

- ¡Cómo contesto para no provocar un enfrentamiento de ideas! Pues te puedo decir que la pregunta es parecida a la que nos hacían de pequeños de: ¿a quién quieres más a papá o mamá? Y la sensación era de por qué me lo preguntan.

Un excelente servicio como agente a la autoridad es lo que tenía en el horizonte en el momento en el que leí la primera página de los apuntes del tema 1. Pero necesito esas conferencias para recordarles a cada opositor que el fin de ser policías es dar un excelente servicio a la ciudadanía.

"Quiero ser productivo con y sin uniforme"

Necesito que convivan esas dos actividades en mi presente. Quiero ser productivo con y sin uniforme. Sé que no te he contestado A o B sino A y B son correctas (risas).

- ¿Cómo ha vivido como Policía Nacional estos meses de Pandemia por el Covid-19?

- Pienso que a nivel mundial nos pilló absolutamente a todos en fuera de juego. Mucho material de protección no estaba ni en España. Así que el valor de la Policía durante la pandemia no ha residido en los vehículos rotulados, armamento o material policial sino en nuestra profesionalidad, capacidad de adaptación y aprovechamiento de recursos que nos llegaban.

"Somos personas y luego policías. El uniforme no te hace inmune a lo que hemos vivido y visto todos"

Que no dudo de que todo lo que llegaba se ha entregado para realizar nuestro trabajo. La calidad de ese material o diferentes noticias en el entorno sanitario mostrado se escapa de mi cometido.

Y personalmente pues es imposible salir de todo esto sin que nos afecte. Somos personas y luego policías. El uniforme no te hace inmune a lo que hemos vivido y visto todos.

Nos hemos tragado muchas lágrimas escuchando aplausos desde ventanas y balcones que aprovecho para agradecer infinitamente.

"Parece que necesitábamos coger aire, pero no nos hemos vuelto a recluir sino a expandir"

- ¿Le parece que la sociedad está empezando a perder el miedo demasiado rápido al Coronavirus?

- Mi sensación es que la personalidad de nuestra cultura, nuestro país, nuestra sociabilidad innata ha hecho que erróneamente hayamos pasado de confinados a confiados.

Parece que necesitábamos coger aire, pero no nos hemos vuelto a recluir sino a expandir. Espero que hayamos aprendido algo o que nuestra capacidad de reacción ante rebrotes sea menos lesiva que a lo acontecido hace 100 días.