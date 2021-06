El paciente ingresado con virus del Nilo es un varón de 35 años y se encuentra "estable" en la UCI

Tras el escueto comunicado oficial del miércoles en el que se confirmaba el primer caso grave del año del virus del Nilo en la provincia, el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, José María de Torres, ha aprovechado este jueves otro acto público para "tranquilizar" a la población y "evitar lanzar alarmas". Según manifestó De Torres, el afectado es un varón de 35 años, residente en Dos Hermanas, que se encuentra ingresada en la UCI del Virgen del Rocío con un cuadro de meningoencefalitis por Virus del Nilo Occidental, y que ingresó inicialmente por coronavirus.

Igualmente ha señalado que el paciente "sigue estable" en la UCI y que tras ingresar por coronavirus se le diagnóstico virus del Nilo al aplicarse el protocolo "puesto en marcha el año pasado a raíz del brote de Andalucía, de que a todas las meningoencafalitis que no tengan un origen conocido se les haga la prueba de detección, porque estamos en una zona en la que tenemos que ejercer esa vigilancia". En esta línea, ha indicado que se trata de un caso "extraño y atípico en el tiempo" que se está investigando y advirtió de que "lo único que se sabe es que ahora mismo no hay aves enfermas, no hay caballos con la enfermedad –el caballo es una especie animal que se usa como sistema de alerta– y que en la época que estamos es muy pronto para que el virus empiece a circular caso de que circulase"

Por último, el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha dicho que ahora mismo está activado todo el sistema de vigilancia en animales y el sistema de vigilancia epidemiológica, y "una vez que sepamos qué ha ocurrido haremos las distintas comisiones". Pero, ha incidido en que "con un solo caso ahora mismo no es motivo para hacer actividad de planes integrales o actuaciones especiales".