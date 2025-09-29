IU acusa a Sanz de "sabotear" el teletrabajo en el Ayuntamiento de Sevilla

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha cuestionado este lunes "la actitud del gobierno municipal del PP, que sigue sin implantar el teletrabajo", pese a que fue acordado con los sindicatos y aprobado en junta de gobierno en noviembre de 2022.

Sánchez afirmado que "hablamos de un acuerdo que lleva casi tres años de retraso y lo único que vemos son excusas y dilaciones por parte de Recursos Humanos". El concejal ha incidido en que el teletrabajo "está regulado legalmente y su incumplimiento puede acarrear sanciones al Ayuntamiento". Ha destacado que "a día de hoy existe soporte técnico suficiente para que 1.200 empleados municipales pudieran acogerse a esta modalidad laboral".

Para Izquierda Unida, "la negativa del gobierno local a implantar el teletrabajo forma parte de una política sistemática que sabotea el empleo público: no se cubren las vacantes, se privatizan servicios esenciales como la limpieza, el mantenimiento o la atención a personas realojadas, y ahora se priva a la plantilla de derechos laborales ya reconocidos".

Trabajadoras sociales

El concejal critica, además, que Recursos Humanos rechace que puestos como los de las trabajadoras sociales puedan teletrabajar "cuando cumplen con los requisitos" y que se alegue falta de personal en determinados centros, Polígono Sur, Tres Barrios o San Jerónimo, para negar este derecho. "En lugar de contratar al personal que falta, el PP castiga a quienes trabajan en los barrios más necesitados", ha señalado.

Sánchez ha añadido que el gobierno se muestra "abiertamente contrario al teletrabajo", lo que evidencia "un bloqueo político" más que una "imposibilidad técnica u organizativa".

Por tales motivos, Sánchez ha reclamado a la administración que "cumpla los acuerdos firmados, que se identifiquen de manera definitiva los puestos susceptibles de teletrabajo y que se garantice este derecho en igualdad de condiciones, sin arbitrariedades". "Teletrabajar es trabajar. No estamos hablando de privilegios, sino de una forma de organización que ya está implantada en el resto de administraciones públicas", ha concluido.