“Siempre fui guerrista, yo no he sido ministro porque no he querido”

SE dice a sí mismo guerrista, aunque nació el mismo año que Felipe González. José Manuel López Mohiño (Sevilla, 1942) es una institución en Triana.

–¿Por qué se pone tan serio para la foto?

–No me gusta salir. Yo soy invisible de verdad. Hay dos formas de ser protagonista: el que quiere salir como sea y el que se esconde. Éste es peor porque cuanto más te escondas, más te buscan.

–Tiene media docena de libros.

–Y otro en camino. Mi padrino dijo antes de morir que el niño tenía que estudiar. Le hice caso.

–¿De dónde viene Mohiño?

–Es molino en gallego. Un tatarabuelo vino de Pontevedra a colocar las farolas en la fábrica del gas; teníamos el gas de balde.

–¿Ha firmado para que José Tomás toree en la Maestranza?

–Yo soy de la escuela sevillana. Quise ser hasta torero, pero vi un toro en el campo y no corrí ná.

–Socialista y de Triana. Las dos cosas riman con Susana...

–Yo he ayudado mucho a Susana Díaz. A todos los jóvenes. Yo no he sido ministro porque no he querido. Siempre he sido guerrista, pero nunca entendí que Alfonso Guerra fuera vicepresidente del Gobierno y estuviera tantos años de diputado.

–¿Cómo entra en Correos?

–Yo trabajaba en la empresa de Tractores Lanz, eran alemanes. Las oficinas estaban en el edificioLa Aurora, iba a recoger todos los días la correspondencia. Estuve seis meses de cartero, pero no repartí ni una carta.

–¿Su primer destino?

–Jefe de Negociado de Avión en Barcelona. Llegué el día de la Merced de 1968 y me volví el 1 de mayo de 1969. En Madrid me dan dos destinos, Villanueva del Río y Minas y Pilas. Elegí Pilas.

–¿Cambió Barcelona por Pilas?

–Fui el hombre más feliz del mundo. Yo soy muy pueblerino. Allí he dado los pregones taurino y de flamenco. Tenía 24 años y me decían don José.

–¿Qué toca en sus libros?

–Triana, los toros, el flamenco. Mi libro De Triana a Los Puertos, de la cátedra de Flamencología, está en las bibliotecas de todas las Universidades andaluzas.

–¿Qué prepara ahora?

–Un libro titulado Así fue, así es y así será la fiesta del toreo.

–¿Cómo será?

–Hay que leer el libro. He recibido amenazas de muerte por mis opiniones en youtube.

–¿Cómo llega al flamenco?

–Mi abuelo paterno era tonelero y vivía en el barrio de Santiago de Jerez. Se van a Morón, donde nace mi padre. A mi madre la conoció en la Cava de los Gitanos de Triana, aunque no era gitana. Yo nací en la calle Ruiseñor y me bautizan en la Pila de los Gitanos.

–¿Cómo entra en el PSOE?

–Con 17 ó 18 años. Pude ir a Suresnes y al congreso de la Socialdemocracia de Willy Brandt.

–¿Por qué se va de Correos?

–Tuve cáncer de tiroides. Llamó a la clínica Felipe González cuando era presidente del Gobierno. Me cogí una depresión. Como decía Luis Caballero, el flamenco me salvó la vida. Yo escribo desde niño. Soy poeta, investigador.

–¿Siempre vivió en Triana?

–Un tiempo me fui a Mairena del Aljarafe, pero hasta para afilar los cuchillos me venía a Triana. En Mairena fui concejal de Fiestas Mayores con Valeriano Ruiz de alcalde. Pude ser alcalde, pero me voté en contra. Yo era un filósofo, un pensador.

–¿Correos le hizo filatélico?

–Nunca tuve esa afición. Cuando estuve en el Organismo Autónomo de Correos di conferencias por toda España, en Universidades y colegios mayores. Acabé de jefe de Servicios Periféricos.

–¿Qué aprendió en política?

–Que lo difícil no es ganar, sino mantenerse. Yo le hice la primera campaña a Alfredo Sánchez Monteseirín, por eso ganó. Ahora no milito. Éste no es el partido por el que yo luché. Voy cuando me llaman de la Fundación Jaime Vera o la Pablo Iglesias.

–Anita Sevilla es un personaje de película que hizo de libro...

–Una cantaora republicana que muere en Nueva York y está enterrada en México. Me enteré de la historia en casa de Luisa Triana.

–¿Es trianero y cofrade?

–No soy de ninguna cofradía. Conozco sus historias. La hermandad de los Gitanos nació en Triana, en el convento del Espíritu Santo. He colaborado en el último boletín del Cachorro porque Curro Puya murió con una estampa del Cachorro en su mesa.

–Le dedicó un libro a ese torero.

–Me fascinan los olvidados. Un toro lo cogió en mayo de 1932 y murió en agosto, un año antes de que se inaugurase la plaza de las Ventas. Francisco Vega de los Reyes, a quien Belmonte bautizó Gitanillo de Triana, murió con 24 años. Su hermano Rafael salió de los Salesianos de Utrera para hacerse torero y fue el que se hizo famoso. El de la tarde de Linares conManolete y Dominguín.

–Guerrista del año de Felipe...

–Adolfo Suárez nos puso bien a los funcionarios.

–¿El correo electrónico acabará con las cartas?

–A mí no me escriben cartas ni los bancos.