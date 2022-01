Un joven que fue retenido por la agresión a Jordán denuncia que está sufriendo insultos y amenazas en las redes

Un joven que fue inicialmente retenido anoche tras la agresión a Joan Jordán en el derbi Betis-Sevilla de la Copa del Rey ha proclamado su inocencia y ha denunciado que está sufriendo "acoso, insultos y amenazas en las redes sociales" después de que se difundieran sus fotos identificándole como el presunto autor del lanzamiento del palo de PVC al futbolista del Sevilla, lo que motivó la suspensión del encuentro.

Así lo ha explicado a este periódico el abogado de este joven, Rafael Ramírez-García del Junco, que ha señalado cómo una vez que se produjo la agresión al jugador sevillista cuando el partido estaba a punto de llegar al descanso, el joven, identificado como D. M., de 29 años, fue sacado de las gradas por el personal de seguridad del estadio y la Policía Nacional.

A continuación, fue registrado y cacheado, y retenido durante al menos una hora y media, mientras se procedía al visionado de las cámaras de seguridad del estadio que, finalmente, determinaron que este joven no había sido quien lanzó el citado palo que alcanzó a Joan Jordán. El joven no fue detenido y pudo abandonar el estadio. No obstante, muchos aficionados que abandonaban el estadio pudieron ver a D. M. retenido por la Policía y hacerle fotos, que luego fueron subidas a las redes sociales.

Desde ese momento, el joven asegura que está sufriendo un acoso en las redes, con insultos e incluso "amenazas de muerte" a pesar de que, según ha insistido el letrado, es "inocente", por lo que ha anunciado que "emprenderá acciones legales".

La Policía Nacional continúa este domingo realizando intensas gestiones para tratar de identificar al autor material de la agresión.