Una jubilación muy merecida

Una foto de familia de la celebración por la jubilación de José Tapia.

El pasado 26 de septiembre un grupo de amigos se reunieron en el hotel Only You de Sevilla para homenajear a José Tapia, que se ha jubilado tras 40 años vinculado a Renfe. Tapia ha sido Jefe de ámbito Sevilla, Huelva y Cádiz, pertenece a Adif, con una antigüedad de 40 años. Trabajó en Cordoba y finalizó su carrera en la estación de Santa Justa de Sevilla.

El homenaje a José Tapia se desarrolló con un agradable almuerzo con sus compañeros, en el que se le reconoció su trayectoria humana y profesional.