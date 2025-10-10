Una jubilación muy merecida
Se jubila José Tapia tras 40 años vinculado a Renfe
Se busca nuevo dueño para El Líbano y la Casa del Estanque
El pasado 26 de septiembre un grupo de amigos se reunieron en el hotel Only You de Sevilla para homenajear a José Tapia, que se ha jubilado tras 40 años vinculado a Renfe. Tapia ha sido Jefe de ámbito Sevilla, Huelva y Cádiz, pertenece a Adif, con una antigüedad de 40 años. Trabajó en Cordoba y finalizó su carrera en la estación de Santa Justa de Sevilla.
El homenaje a José Tapia se desarrolló con un agradable almuerzo con sus compañeros, en el que se le reconoció su trayectoria humana y profesional.
