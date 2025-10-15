La Junta analiza 10 opciones de trazado para la línea 2 del Metro de Sevilla

La consejera Rocío Díaz y el alcalde José Luis Sanz en la presentación del estudio informativo del tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla

El estudio de alternativas de la línea 2 del Metro de Sevilla afronta en noviembre la fase clave para seleccionar el trazado más óptimo entre las 10 opciones preseleccionadas. Así lo ha anunciado este miércoles la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en la rueda de prensa con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para explicar que el estudio informativo del tramo sur (Prado_Hospital de Valme) de la línea 3 del Metro se somete a información pública para recibir alegaciones.

La línea 2 del Metro comienza en noviembre el estudio detallado de las alternativas preseleccionadas, con campañas geotécnicas, análisis de riesgos, análisis multicriterio y selección de la alternativa óptima, estudio de vías de financiación y estudio de impacto ambiental, entre otras cuestiones.

Del trabajo realizado hasta la fecha, se han extraído diez corredores u opciones de trazado. Al original de la línea 2, entre Sevilla Este y Torretriana, se suma la extensión del Metro hasta Camas, incluir una parada en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja (Sevilla TechPark) o extender la línea a otros barrios, como Torreblanca y Santa Bárbara, Palmete y Padre Pío o Nervión por avenida Luis Montoto. De igual forma, se barajará la alternativa de conectar con el tranvía de Alcalá o un ramal de extensión a Parque Alcosa y aeropuerto.

El estudio ya ha completado toda la fase de trabajos previos, que incluye tanto la recopilación, estudio y análisis de datos como antecedentes. También se ha analizado la cartografía y se ha mantenido rondas de reuniones con diferentes administraciones y colectivos, así como con la prestigiosa consultora Jaspers, que pertenece al Banco Europeo de Inversiones y asesora a la Comisión Europea.

La consejera de Fomentoha informado que incluye demandas “no recogidas en el proyecto original de 2011, como la ampliación del trazado hasta el Aljarafe y su extensión a otros barrios de la ciudad”, ha dicho.

El Gobierno de Juanma Moreno reactivó en 2019 las obras del Metro de Sevilla con la actualización del proyecto de la Línea 3 Norte entre Pino Montano y Prado, que ahora se encuentra con el 63% del trazado en ejecución.

Posteriormente, se inició la actualización de la Línea 3 Sur, contemplando la prolongación a Palmas Altas y Hospital de Valme, que no estaba prevista en el proyecto de 2011.

Además, este año se ha iniciado el estudio de alternativas la Línea 2 del Metro entre Sevilla Este y Torretriana, con su posible prolongación al Aljarafe.