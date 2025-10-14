La Junta pone en marcha talleres de escritura para víctimas de violencia machista

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha puesto en marcha este mes de octubre un taller dirigido a mujeres supervivientes de violencia machista que buscan afrontar el trauma sufrido a través de la escritura. La iniciativa, que se desarrollará en el Centro de Documentación María Zambrano de Sevilla, ubicado en la calle Alfonso XII de la capital, hasta diciembre, ofrece un espacio seguro para transformar el dolor en palabras y reconstruirse desde la creación.

La consejera de Igualdad, Loles López, ha explicado que “las mujeres víctimas de violencia de género sufren un estrés postraumático complejo que afecta a su percepción de sí mismas, sus emociones y su relación con los demás”. En muchos casos, añade, “estos trastornos pueden mantenerse incluso tras recibir apoyo psicológico especializado, lo que dificulta alcanzar una vida plena”.

Contra el estrés postraumático

Por eso, el objetivo del taller es claro: acompañar a las mujeres que ya han roto con su agresor, pero que aún cargan con las cicatrices invisibles del maltrato. López recuerda que la escritura creativa se utiliza desde hace décadas en psicología para abordar traumas profundos, porque permite “reconstruir la memoria desde la narración y recuperar el control de la propia historia”.

El programa, que comenzará a mediados de octubre, está dirigido a mujeres que han sido atendidas por los servicios especializados del IAM y que, pese a haber completado el proceso de apoyo psicológico, necesitan seguir trabajando sobre los recuerdos traumáticos persistentes.

Durante las diez sesiones presenciales que se celebrarán hasta mediados de diciembre, las participantes abordarán temas como los mecanismos de la violencia de género, las emociones y pensamientos negativos derivados de ella, y aprenderán técnicas de escritura expresiva para canalizar su experiencia.

Más allá de un ejercicio literario, este taller se presenta como una forma de resistencia y sanación colectiva, donde la palabra se convierte en herramienta de justicia y reparación. Porque contar también es curarse: escribir, en este caso, es volver a vivir.