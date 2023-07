Un juzgado de Sevilla

Nueva sentencia perdonando a un joven de 32 años que adeudaba 15.000 euros los cuales no le permitían solicitar una hipotecaEl Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla ha dictado una nueva sentencia exonerando el 100% de las obligaciones contraídas por el interesado de forma definitiva, permitiéndole empezar de cero financieramente.La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha cerrado este expediente en tan solo 11 meses amparándose en la Ley de la Segunda Oportunidad.Recomponerse financieramente tras varias experiencias fallidasEl protagonista de esta historia vio cómo el bucle en el que estaba inmerso no tenía fin. Tras tener un bebé, decidió independizarse de casa de sus padres. Los gastos de su hijo, sumado a los de la casa, hizo que tuviese que pedir préstamos para poder vivir. A pesar de contar con una nómina de más de 1.100 euros, no conseguía asumir la cuota total mensual e incurrió en impagos.Esto generó que la deuda e intereses siguieran aumentando hasta llegar a una cuantía de 16.530,71 euros. Tras empezar a recibir llamadas de empresas de recobro y avisos de embargos sobre su único ingreso, decidió tomar cartas en el asunto.Fue entonces cuando, en julio de 2022, acudió a la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, entidad de ámbito nacional en este tipo de casos. Tras estudiar su caso, los abogados de la entidad le aconsejaron declararse insolvente y acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.El primer beneficio obtenido por este procedimiento es el respiro económico para el deudor: se suspende toda obligación de pago a acreedores y se paraliza cualquier ejecución de embargo. Esto generó un alivio en el deudor debido a que le permitía ahorrar mes a mes.Tras ello y aprovechando la reforma de la Ley de la Segunda Oportunidad de septiembre, solicitó concurso de acreedores. Aunque tiene un coche en propiedad y asumiendo su pérdida, el buen hacer de los letrados ha hecho que finalmente se considere de un valor demasiado bajo como para liquidarse. Ha sido el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla el que ha dictado la sentencia que da la ansiada segunda oportunidad que esperaba este joven. Es más frecuente de lo que parece que jóvenes se sobreendeuden. Estas son las razones que da Rubén Palomino, uno de los economistas de la Asociación en Sevilla:“Al final están más expuestos y más familiarizados con la banca digital y las compras online. Muchos de estos jóvenes consiguen financiación de créditos preconcedidos o microcréditos sin tener que acudir a su oficina bancaria y sin casi un estudio de solvencia por parte del Banco. Si eres joven, careces de recursos y quieres satisfacer unos deseos por encima de tus posibilidades, estás muy expuesto a endeudarte irresponsablemente. Afortunadamente, la ley de la segunda oportunidad permite que puedan revertir esta situación y no arrastrar el problema de por vida”.Requisitos que marca la Ley de la Segunda Oportunidad para condonar el total de las deudasPara acogerse al procedimiento es necesario cumplir una serie de requisitos, que han cambiado con la reforma concursal. Estos son: la insolvencia del interesado, no haber sido exonerado en los últimos 5 años y carecer de delitos de orden socioeconómico.Esta resolución definitiva dictada el 5 de junio concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) ha supuesto dejar a este deudor libre de pagar 16.530,71 euros.No es la primera exoneración de deuda que la Asociación de Ayuda al Endeudamiento consigue en Sevilla. Con esta ya son más de un millón de euros perdonados en la ciudad durante el 2023. Todas las sentencias favorables en la web de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.