“A mi lado necesito un hombre de armas”

Un sanluqueño de cuna afincado en Sevilla y una alemana residente en Sanlúcar de Barrameda. Manuel Romero Tallafigo, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, paleógrafo, director de cursos de Diplomática y Archivística, en 2020, en pleno quinto centenario de la Primera Vuelta al Mundo, publicó el Testamento de Juan Sebastián Elcano. De nuevo se subió intelectualmente a esa expedición para acompañar en esta ocasión a Magallanes, uno de los protagonistas principales de su relato Andanzas de Diego Arias, hombre de armas de la Nao Trinidad, con ilustraciones de Uta Geub, pintora nacida en Alemania, cerca de Friburgo, que este año ha realizado los carteles del Corpus de Sevilla, fiesta que tiene una importancia capital en el relato de Romero Tallafigo, y de la Feria de la Manzanilla de su localidad adoptiva.

Navantia, en una iniciativa sin precedentes, editó el libro Los tres jóvenes de Sanlúcar en la primera Vuelta al Mundo. Además de Diego Arias, el personaje rescatado por Romero Tallafigo, en este libro también se embarcan Diego Díaz, sobresaliente de la Nao Trinidad, y Joan de Córdoba, tonelero de la misma embarcación. Perfiles de los que se ocupan respectivamente Enrique J. Román Martell, presidente del Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda, hombre polivalente (psicólogo, entrenador de baloncesto) y María Regla Prieto Corbalán, sanluqueña, doctora en Filología Clásica y novelista. Su próxima novela se titulará Magallánica, y se la editará Renacimiento.

Rocío Casado de los Reyes, pintora de Sanlúcar, se encarga de las ilustraciones de Diego Díaz, e Isa Molero, arquitecta y diseñadora, firma las de Joan de Córdoba. Tres sanluqueños entre los 247 tripulantes que el 20 de septiembre de 1519 partieron de Sanlúcar de Barrameda después de que la expedición iniciara su aventura en el muelle de las Mulas de Sevilla.

Romero Tallafigo acompañó a Uta Geub cuando la pintora alemana presentó el cartel del Corpus de Sevilla en el Ayuntamiento hispalense, todavía bajo el mandato municipal de Antonio Muñoz. Ya era alcalde José Luis Sanz en la celebración de la fiesta del Corpus. La única vez que no salió a la calle por el fuerte aguacero. El último día que llovió en Sevilla. La primera medida que tuvo que tomar (con pleno acierto en sus predicciones) el nuevo deán de la Catedral, Francisco Ortiz.

Diego Arias nunca volvió con Elcano. Fue uno de los pocos que permanecieron en la isla de Tidore, ese territorio novelado por Guillermo Sánchez, recientes albricias de abuelo, en su libro Lluvia de almendras. Romero Tallafigo cuenta que en la Nochebuena de 1522, cuando la Nao Victoria ya había llegado a Sevilla, Diego Arias, junto a Juan de Campos, hombre culto que ejercía de escribano y contador de mercaderías, Alonso de Coto, genovés, y Luis de Molinos, de Baeza, andaluz de interiores, deciden escribir unas memorias. El sanluqueño les había leído el libro de viajes de Marco Polo y con el alcalaíno Campos, paisano de Cervantes, leían en voz alta libros de viajes y de caballerías. De esa especie de apuesta contra la rutina surgió este reto narrativo.

Diego Arias nació en noviembre de 1492, un mes después de que Colón llegará a la isla de Guanahaní en el primero de sus cuatro viajes a América. Ese año, el padre del protagonista de la historia, acaba de regresar de la toma de Granada. Los dos grandes acontecimientos de ese año. Junto a la aparición de la Gramática de Nebrija, como siempre recuerda la americanista Enriqueta Vila.

En un taller de bordadoras de Sanlúcar conoce a Mariquilla Cala, hija de un hortelano, que se convertirá en su mujer, testigo de sus aventuras y de sus desdichas. Como un guiño al cartel de Uta Geub, Romero Tallafigo cuenta que Diego Arias conoció a Fernando de Magallanes con motivo de la visita que el navegante portugués hizo a Sanlúcar en el día del Corpus de 1518. Fue el encargado de recoger a Magallanes y a dos portugueses más, el cosmógrafo Rui Faleiro y Diego de Barbosa, alcalde de los Alcázares y Atarazanas de Sevilla y suegro de Magallanes. Con ellos iban dos altos funcionarios de la Casa de la Contratación de Sevilla, ambos burgaleses, Juan de Aranda y el canónigo Sancho de Matienzo. Magallanes y Faleiro acababan de regresar de Valladolid, donde le habían expuesto al rey Carlos V las bondades del viaje a las islas de la Especiería.

Como la Armada del Maluco, que saldría un año después, tendría que sortear esas peñas bravías, Diego Arias acompañó a la delegación portuguesa en un viaje en batel por toda la barra desde Bonanza a Salmedina de Chipiona. En Sanlúcar vive un personaje fundamental, Ana de Aragón, esposa del nuevo duque de los Guzmanes. Una mujer que es nieta de Fernando el Católico y prima de Carlos V, rey del país de Romero Tallafigo y emperador del de la pintora Uta Geub. Los dos monarcas, con la colaboración esencial de la reina Isabel, que van a contribuir a una nueva dimensión del mundo y del globo terráqueo. Desde Palos de la Frontera a Sanlúcar de Barrameda, esas playas ahora llenas de veraneantes que marcaron el punto de partida a un mundo desconocido.

A los portugueses les impresionó el aspecto de Sanlúcar. Romero Tallafigo pone estas palabras en boca de Faleiro dichas a Magallanes: “Esta corte de Sanlúcar no tiene que envidiar a la que conocemos en Lisboa y acabamos de ver en Valladolid”.

Cuando Magallanes hace los preparativos y selecciona el personal, le pide a Diego Arias que le acompañe en Sevilla. “A mi lado necesito un hombre de armas”, le dice al sanluqueño, “me siento asediado por muchos e importantes adversarios en Sevilla, tanto castellanos como portugueses”. Y le hace su autorretrato. “Tengo treinta y ocho años. Me ves casi cojo, pequeño de cuerpo… En una cabalgada contra los moros de Azamor en Marruecos perdí mi caballo, me hirió una lanza en la corva de mi pierna y me desgracié en el reparto del botín”.

Si la carrera por el espacio marcó una rivalidad entre Rusia y Estados Unidos, las grandes potencias de los océanos eran España y Portugal. Y el ruso (luso) iba con los americanos (los que habían descubierto ese continente). Uno de los últimos servicios que Diego Arias prestó a Magallanes antes de partir rumbo a las Molucas, de donde no regresaría, fue un viaje a Oporto en la Cuaresma de 1519. Magallanes le hizo un doble encargo familiar: comunicarle a su hermana Isabel el nacimiento de su hijo, fruto del matrimonio de Magallanes con Beatriz Barbosa; y visitar a Sor Catalina de Magallanes, tía del navegante, profesa en un monasterio de Oporto, a quien debía entregar 20 ducados de oro “para que durante un año un capellán diga una misa en el altar de la Piedad del convento por el buen suceso de mi empresa a las Molucas”.

El 27 de abril de 1521, Magallanes murió en la emboscada filipina de Mactán de la que Diego Arias fue testigo. Le encomendó los papeles de sus memorias a Almansur, rey de Tidore, para que éste los guardara y se los diera a los españoles cuando volvieran por la isla. “Ojalá un día sean leídos en Sanlúcar por mi Mariquilla y el hijo que despedí en su vientre”. Dejó de escribir porque avistaron una fragata de guerra con la bandera de Portugal. “Eran momentos de espadas, no de pluma”.