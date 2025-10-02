Leña al Lomo, la carne como principio y fin de la cocina

La cultura de la brasa es un patrimonio compartido, una tradición que se transmite de generación en generación y que ha encontrado en los últimos años un nuevo protagonismo en la restauración contemporánea. Así surge Leña al Lomo, un espacio nacido en 2016 con la intención de dar nueva forma a la brasería clásica. Su propuesta se centra en el carbón de encina, cuya combustión lenta y uniforme, además de aportar un aroma inconfundible, permite un control riguroso de la temperatura. Esa precisión técnica es la que, en palabras de sus creadores, garantiza que cada corte de carne, cada pieza, cada plato, alcance la máxima expresión de sabor.

El recorrido por su carta es, en sí mismo, un viaje por el producto y por la versatilidad de la brasa, con una cocina que articula una experiencia completa en torno a la carne, aunque sin dejar de lado el huerto, el mar y algunas propuestas de tradición internacional reinterpretadas bajo la impronta del fuego.

La carta despliega un repertorio de tostas, brioches y bocados que juegan con la textura de panes suaves y carnes de elaboración propia, como la mechada. Destacan las versiones del steak tartar, uno de los emblemas de la casa, que aparece en distintos formatos: en tosta, en brioche o como plato en sí mismo. A ellos se suman guiños internacionales como el taco de atún rojo de almadraba con guacamole o el taco de maíz con sashimi de atún y salsa kimchi, evidencia de cómo el recetario global se adapta al lenguaje de la brasa y del marinado. La parrillada de verduras de temporada, los puerros braseados con cecina y aceite de trufa o los espárragos blancos al carbón, gratinados con mayonesa de yema japonesa, son ejemplos de cómo la técnica del fuego permite realzar sabores sin necesidad de artificios.

El corazón de Leña al Lomo late en su apartado A Fuego Vivo, donde se despliegan los cortes más nobles y maduros de vaca y buey, junto a especialidades como las mollejas de corazón de vaca o el clásico chorizo criollo. Aquí, la maduración es clave, los lomos bajos y altos, los chuletón premium nacional o el imponente tomahawk alcanzan puntos de sabor y terneza gracias a procesos que van desde los 30 hasta los 90 días. La carta especifica con precisión cada maduración, subrayando la importancia de esta técnica en la experiencia final del comensal.

No obstante, El repertorio no se limita al vacuno. La hamburguesa “lenera”, con queso y cebolla caramelizada, y su versión trufada, muestran un lado más contemporáneo de la carne a la parrilla. El tuétano con steak tartar añade una nota de cocina de autor, mientras que el lomo de atún rojo de almadraba recuerda que también el mar encuentra su lugar en la parrilla de carbón.

La propuesta de La Abacería rinde homenaje a los clásicos productos de despensa: jamón ibérico de bellota, cecina de León, salchichón de Vic o las anchoas en salazón. Aquí, el acento está en la materia prima, presentada con respeto y sin artificios. Una tabla de quesos, acompañada de frutos secos y mermelada, completa esta parte de la carta, en la que la tradición se sirve casi en estado puro. Los cachopos cierran este capítulo con dos interpretaciones: uno de cerdo ibérico y otro premium trufado, ambos símbolos de una cocina generosa y contundente.