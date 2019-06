“El lenguaje es una herramienta de comprensión, empatía y cultura”

La laureada filóloga, poeta y autora de libros como Ahora, Yolanda Morató, es la directora del curso y la encargada de guiar al alumnado en el mundo de la traducción audiovisual que demanda, cada vez más, perfiles concretos que abarquen distintas competencias lingüísticas, técnicas y culturales.

–¿Qué van a aprender los asistentes en esta segunda edición del curso que usted capitanea?

–En un curso práctico. Es la continuación del pasado. Aprenderán a familiarizarse con el software de subtitulación, a tener nociones básicas de cómo se construye un subtítulo, cómo se redacta y a tener sus propios ejemplos. Nos centramos en la subtitulación primordialmente.

–En su libro Ahora habla sobre superar las maldades del día a día. Llevado a la enseñanza, el poco dominio del idioma, ¿es una maldad global?

–Los idiomas se han banalizado en la manera de entenderlos. Un idioma no es solo una estructura, es una cultura. Los idiomas son una fuente de riqueza insuperable.

–”Nadie vendrá a salvarnos” como dice en su primer libro, en este caso, del desconocimiento lingüistico. ¿Qué consejos daría a los jóvenes o incluso a los padres para el futuro de sus hijos?

–La lectura es la fuente de riqueza de pensamiento, de cultura y de formación de espíritu crítico. El consejo que yo daría es leer. No es leer más o menos sino cómo. Hay gran variedad de lecturas impresionantes y animo a la gente a leer sobre aquello que le gusta y practicar así la lectura.

–Si hablamos de sus raíces, ¿qué le hizo darse cuenta de que su vida debía girar en torno a la filología, la traducción...?

–Desde pequeña. Con doce o trece años ya sabía que quería dedicarme a la filología y vivir rodeada de diccionarios y palabras. Realmente no pensé en dedicarme a otra cosa.

–Ha dado clases en Harvard. ¿Cómo fue la experiencia?, ¿Hay mucha diferencia entre su educación y la nuestra?

–Es una educación distinta. Hay cosas mejores y otras a las que no tenemos nada que envidiar. Tienen una concepción del sistema educativo distinto. La persona que va a Harvard cumple el sueño de su vida. Sin embargo, la persona que va a la universidad aquí, no cumple el sueño de su vida. La importancia que se le da en ambos países no es la misma. Aquí hay generaciones desprotegidas y allí se cuida al alumno.

–¿Este sector está bien valorado? ¿Se puede vivir de él?

–Hay profesionales de esto. Yo personalmente no. He vivido de la traducción en ciertos momentos de mi vida, pero lo que realmente hay que mirar es qué tipo de encargos tienes. Se puede vivir de la traducción si tienes varios clientes y varias ramas de especialización. También es cierto que muchos profesionales compatibilizan esa labor con la docencia, el periodismo u otras actividades. Hoy día, dedicarse exclusivamente a ello, es complicado.

–Hay un filósofo austríaco que dijo, “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente”. ¿Cuál es su opinión sobre esta afirmación?

–(ríe) Es de Wittgenstein y estoy bastante de acuerdo con él en muchas cosas. Es una frase pegadiza, pero yo le daría la vuelta a la frase y diría que “los límites de la mente son los límites del lenguaje”. Es decir, las personas que no tienen contacto con otras lenguas y culturas, muchas veces no tienen la capacidad de entender a la otra persona. Creo que el lenguaje es una herramienta indispensable de compresión, empatía y cultura.