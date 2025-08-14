Liberan en Sevilla un ejemplar de aguilucho cenizo recuperado en el CREA de San Jerónimo

Un ejemplar adulto de aguilucho cenizo ha sido liberado este jueves en el municipio sevillano de Gerena, tras dos meses de recuperación en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de San Jerónimo. La suelta, en plena recta final de la temporada reproductora y antes de la migración hacia África, ha contado con la participación de la consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Catalina García.

El ave, un macho adulto, fue localizado el pasado 28 de mayo en La Roda de Andalucía gracias al aviso de un agricultor que observó que tenía dificultades para volar. Agentes de Medio Ambiente lo trasladaron al CREA, donde se detectó una lesión en el ala derecha, aunque sin fractura ósea. El equipo veterinario aplicó un tratamiento antiinflamatorio y procedió a la inmovilización del ala. También se identificó una antigua lesión en una de sus patas.

El ejemplar fue dado de alta el pasado 24 de julio tras confirmar su recuperación total. Su liberación se ha llevado a cabo en una zona donde aún se encuentra una población significativa de la especie, lo que facilitará su reintegración en el medio natural. "Que podamos devolver al medio natural un animal herido y observarlo alzar de nuevo el vuelo es una recompensa para todos los que trabajan por la conservación de nuestra fauna salvaje”, ha afirmado Catalina García. "Es también una muestra del valor de los CREA como herramienta imprescindible en nuestra política ambiental”, ha añadido.

La consejera ha subrayado el valor ecológico del aguilucho cenizo, una especie emblemática vinculada a los paisajes agrarios tradicionales, y ha insistido en que su recuperación es posible gracias a la colaboración entre agricultores, técnicos y agentes medioambientales. "Este tipo de actuaciones ejemplifican el esfuerzo diario de la Junta para conservar la biodiversidad, con un compromiso firme y constante que se traduce en programas eficaces y resultados tangibles", ha recalcado.

Actualmente, Andalucía mantiene activo un Programa de Conservación del Aguilucho Cenizo centrado en las zonas cerealistas. En la última década, se han localizado una media de 626 nidos por campaña, con una productividad de dos pollos por nido y un 51 % de éxito reproductor.