¿Es la lluvia realmente una maravilla en Sevilla?

“La lluvia en Sevilla es una maravilla”. Puede ser de las frases más escuchadas en la ciudad en estos días. Una frase que hizo popular Audrey Hepburn en My fair ladyy que es tan conocida como falsa, ya que los días de lluvia en la ciudad hispalense provocan ciertos inconvenientes, aunque los alérgicos pensarán todo lo contrario.

El armario de los sevillanos ahora mismo es un batiburrillo de prendas de temporadas, pantalones cortos o vestidos de verano colgados al lado de cazadoras, y no es una mala idea pues la semana que viene volverá a brillar el sol.

Esta mañana nos hemos vuelto locos buscando ese paraguas o ese impermeable que llevan meses guardados, y una vez encontrados o no, se presenta el mayor de nuestros problemas, el calzado. Probablemente, aún no tengas las botas de agua fuera del altillo y no te ha quedado otra que ponerte los mismos zapatos que llevabas la semana pasada cuando lucía el sol, lo que ha hecho que llegues al trabajo con los pies empapados. Desde luego en lo que moda se refiere, la lluvia en Sevilla no es ninguna maravilla.

Por otro lado, nos encontramos con el tráfico que tampoco es ninguna maravilla cuando llueve en Sevilla, ciudad por la que muchos se mueven andando o en moto. En estos días los atascos aumentan de manera considerable puesto que muchos de los que van al trabajo andando, en bicicleta o en scooter optamos por coger el coche. Y en consecuencia, muchos hoy habréis llegado tarde a la oficina. Pero no solo por tiempo, conducir los días de lluvia puede llegar a ser un verdadero incordio y sin duda es cuando más accidentes se registran. Lo importante es revisar que el coche está en perfecto estado, concretamente, los limpiaparabrisas y luces ya que la visibilidad es lo más importante en estos días lluviosos. Y no te olvides de llenar las ruedas con la máxima presión recomendada ya que te proporcionará más agarre.

Pero todos los inconvenientes de esta mañana no son todo lo que acarrea esta racha de mal tiempo. Con la lluvia la ciudad es mucho menos atractiva para los turistas que nos visitan por lo que realizan menos gastos en estos días. La ciudad brilla menos y eso se nota dando un paseo, sin duda ver la Giralda con lluvia es otra cosa que no es una maravilla por lo que muchos turistas estarán pensando que Audrey Hepburn no sabía lo que decía. También los bares del centro notarán esta racha de lluvias ya que el no poder usar sus veladores atrae a menos visitantes e incluso sevillanos que estos días renuncian a su “cerveza + tapa” de después de trabajar.

Pero miremos el lado bueno, por suerte en Sevilla no sufrimos un otoño y un invierno de lluvias intensas ni la ciudad suele sufrir muchos desperfectos así que deja el mal humor de estos días de lado y aprovecha el fin de semana para hacer planes a cubierto como los que os proponemos aquí.