La 'marea azul' vuelve a exigir en Sevilla la unificación de las urgencias extrahospitalarias

Las lluvias caídas esta mañana en Sevilla no han disuadido la marea azul que este jueves ha recorrido Sevilla para volver a exigir la unificación de los servicios de urgencias y emergencias extrahospitalarias del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Se trata de los llamados SUAP, los que visten de azul, como ellos mismo se autodefinen y que hace un año se unieron en la Plataforma de Profesionales de las Urgencias y Emergencias del SAS para mostrar su rechazo a lo que ellos consideran "una duplicidad" de servicios con las mismas funciones, pero con condiciones "muy diferentes". Reclaman igualdad en formación, recursos y retribuciones con respecto a sus compañeros del 061.

Con esta premisa, los manifestantes han recorrido este jueves varios kilómetros en la capital sevillana desde la sede de Centro de Emergencias 061 hasta el Parlamento de Andalucía, pasando por la puerta de los servicios centrales del SAS, en la Avenida de la Constitución. Denuncian la "pasividad y falta de respuestas" por parte de la Consejería de Salud y Consumo a sus peticiones de mejoras laborales y asistenciales en la comunidad autónoma.

"Actualmente existen dos sistema paralelos, uno que funciona en las grandes capitales y poblaciones cercanas y otro que estamos en todo el territorio andaluz y nos sentimos tratados con agravio comparativo porque no tenemos ni la misma jornada laboral, ni al misma formación, ni la mismas dotaciones de medios", ha dicho durante la protesta la médica del Servicio de Urgencias de Atención Primaria del Distrito Sevilla Norte Esther Roca. "No tiene que haber ciudadanos de primera y segunda por no tener la misma asistencia en Andalucía", remarca.

El apoyo de los sindicatos

A la marcha se han unido la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, y su homóloga del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto. También han contado con el respaldo de los sindicatos. Ana Pagador es la vocal del SUAP del Sindicato Médico de Sevilla y lamenta la "frustración" del colectivo, mientras "la Administración sigue mareando la perdiz".

"La Administración tiene que dar una solución sí o sí por la calidad de la atención de los ciudadanos porque es el que sale perdiendo. Las diferencias entre las condiciones están quemando al personal del SUAP que no quiere quedarse en este servicio y se están yendo", afirma.

Por su parte, el sindicato UGT, que se ha sumado a esta protesta, precisa que estos trabajadores "son los encargados de atender a miles de ciudadanos todos los días ante cualquier urgencia o emergencia que suceda en sus domicilios, calles, carreteras, etcétera, y lo llevan haciendo, en su gran mayoría, desde hace muchos años". "Son profesionales con amplia experiencia en urgencias y emergencias que exigen su equiparación con los compañeros del 061, a todos los niveles (formación, equipamiento, condiciones laborales)", añaden.

"Todo esto ha sido ampliamente debatido en las diferentes Mesas Técnicas de Urgencias que, sin embargo, no tiene ningún resultado positivo ya que, como otras muchas cuestiones con esta Consejería, el diálogo es solo de cara a la galería y ni mucho menos se plasma en soluciones que mejoren, en este caso, la atención urgente en atención primaria", ha criticado el sindicato.

Además, denuncia públicamente que en el reciente acuerdo entre el Sindicato Médico Andaluz y el SAS "ni siquiera haya tenido una sola palabra en referencia a las mejoras que llevan tiempo exigiendo estos profesionales". "La atención primaria necesita unos SUAP que puedan prestar un servicio asistencial a la ciudadanía igual en toda Andalucía y además ayuden a descongestionar nuestros centros de salud", concluye UGT.

Por su parte, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, también presente en la protesta, recuerda a la Administración que ha elaborado una tabla reivindicativa "para dignificar la labor" de todos los profesionales de las urgencias extrahospitalarias y asegura que continuará apoyando las movilizaciones que se convoquen.

Asimismo, mantiene su exigencia al SAS de la derogación del Acuerdo de 2007 "de nefastas consecuencias" y reclama de nuevo el proceso de creación de un servicio único de urgencias y emergencias extrahospitalarias con la misma jornada laboral, retribuciones, funciones y planes de formación, así como una bolsa específica de contratación.

La FSS-CCOO Andalucía pide de nuevo públicamente a la Administración sanitaria que establezca la categoría de técnico en emergencias sanitarias, integrando en ella a los celadores-conductores de vehículos de emergencias y a los técnicos en emergencias sanitarias.