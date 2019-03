“Hay más mártires que pederastas, pero lo poco se magnifica, vende más”

NUNCA ejerció de abogada, pero se especializó en el llamado “derecho huérfano”, el que afecta a los que sufren persecución o discriminación religiosa. Beatriz Melguizo (Madrid, 1964), es delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en el Sur.

–El hartazgo del arzobispo con el laberinto del Martes Santo eclipsó el Informe de libertad religiosa. ¿Tiene preferencia por alguna cofradía de ese día?

–Tal vez por los Estudiantes, por mi vinculación con la Facultad de Derecho. Entrábamos a pedirle al Cristo de la Buena Muerte en tiempo de exámenes y también estuve en la boda de un madrileño con una sevillana.

–En su caso fue al revés, una madrileña con un sevillano...

–Mi marido, que había estudiado en los Salesianos de Utrera, sólo me puso una condición, que nos casara un cura salesiano. Nos casó Gabriel Ramos, que hizo maravillas en las Tres Mil Viviendas.

–¿Hasta su matrimonio está impregnado de compromiso?

–Con un mes me trajeron de Madrid, a mi padre lo contratan para construir el pantano de los Hurones con el ingeniero Vicente Aycart. Se inauguró en 1964, con un poblado de colonización que tenía piscina y venían colonias de niños en verano. Fue una infancia muy feliz. Allí conocí a los salesianos. Venían matrimonios de Triana a ayudar en la cocina.

–¿Es muy cofrade?

–Mis hijas lo son más. Son hermanas del Museo, pero este año no pueden salir porque María, la mayor, trabaja en Utah de profesora, y Marta se fue a Inglaterra de au pair para aprender inglés. Mi marido es del Silencio.

–¿Marta y María?

–Cuando eran pequeñas y no conocían el pasaje bíblica, me decían que por qué todo el mundo les preguntaba por Lázaro.

–El mapa de la libertad religiosa difiere de las rutas turísticas...

–Son mapas de peregrinación.

–¿Cómo entra en contacto con la Iglesia Necesitada?

–Hace diez años conocí a su director, Javier Menéndez Ros. Con mi marido, estuvimos seis años, de 2012 a 2018, dirigiendo el COF (Centro de Orientación familiar) de Triana.

–¿Qué se hace en el COF?

–Como alguien dijo, poner aceite en las heridas, aplicar la parábola del Buen Samaritano.

–¿Por qué el Derecho?

–Yo quería hacer Filología Inglesa, pero al final gracias al Derecho he sabido interpretar muchas cosas de la vida.

–¿En este derecho huérfano?

–La persecución religiosa no es una cosa de Moisés y el Mar Rojo.

–El periodista alemán que entrevistó a Borrell dio la imagen de que en España se persigue a los independentistas...

–Se le da relevancia mediática a esos temas y la gente no sabe que en el siglo XXI hay miles de mártires en el mundo. Me interpelo muchísimo mi fe.

–Su organización denuncia el antisemitismo y la islamofobia, que se cobró medio centenar de víctimas en Nueva Zelanda...

–La persecución religiosa es algo cotidiano. Los cristianos coptos de Egipto la han padecido. Cuando van en el autobús, se reconocen por la marca que llevan tatuada en la muñeca.

–¿Lo exhiben y aquí se oculta?

–Yo he sido muchas veces cobarde, te soy sincera, no he dado testimonio de mi fe. Mis hijas nos lo dan todos los días.

–El Informe dice que la cosa ha mejorado en Iraq y Siria...

–Parece que Jonás ha vuelto a Nínive. Al mismo tiempo está empeorando en China y la India.

–¿Se ha sentido perseguida?

–En algún momento en la Universidad. Burlas, ofensas, mofas. Cada vez que ocurre, rezo.

–Por las cifras de persecución y discriminación religiosa, hay más mártires que pederastas, pero parece todo lo contrario...

–Con humildad, creo que el Papa se está excediendo en el perdón. Lo poco se magnifica y es lo que vende. Hay que denunciar, pero con información fidedigna.

–El mapa de la persecución va a Afganistán al Yemen. ¿El corazón de los tinieblas?

–Por desgracia no vivimos con metáforas, sino con realidades.

–¿Cómo vive la Semana Santa?

–La Semana Santa es la historia de un perseguido que sigue siendo perseguido.

–¿Una catequesis en la calle?

–Ver a las hermanas de la Cruz.

–¿De qué promoción es?

–Macarena Olivencia era de mi clase. Tuve de profesores a su padre y a Carrillo Salcedo. El Derecho Internacional está en buenas manos, las de Andrés Rodríguez Benot. Lo conozco de los veraneos de Conil. Mi padre llevó el agua a Conil y a mi madre la conocían como Juani la del Agua. Eso ponía uno de mis hermanos cuando iba a por la leche recién ordeñada.

–Rusia, sede del último Mundial, y Qatar, del próximo, aparecen en ese mapa funesto...

–A raíz del asesinato del misionero español en Burkina Fasso, organizamos un encuentro de alumnos de Salesianos de Triana con un misionero ruandés.